İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı - Son Dakika
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İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

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AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." denildi.

23.04.2025 23:26  Güncelleme: 23:48
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Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbullulara kabusu yaşattı.

Çok sayıda yurttaş, geceyi sokaklarda geçirmek için parklara akın ederken; depreme ilişkin kritik bir açıklama geldi.

AFAD: 184 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." denildi.

AFAD'ın açıklamasında, "Bugün 12.49'da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir.

Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km'lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır. Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır.

Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD "Deprem Bilim Kurulu" üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim Kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir" denildi.

BİLİM KURULU'NDAN İLK DEĞERLENDİRME

Öte yandan AFAD açıklamasında AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin yaptığı değerlendirmede paylaşıldı.

Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmesi şöyle: "6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR"

İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır. Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir.

"HALKIMIZ SAKİN OLMALI"

Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir. Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmelidirler.

(8Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
İstanbul\'da 6.2\'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
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Bilim Kurulu, İstanbul, Deprem, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Ozdemir:
    insanoğlu düzelmedikce böyle daha çok zor günler göreceğiz bu bile bize az 38 6 Yanıtla
  • yakup443447:
    “Bismillâhillezi lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi'ul alim.” 22 2 Yanıtla
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