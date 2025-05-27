Afetlerde Gıda Yönetimi Tatbikatı Yapıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince (BAİBÜ), afetlerde gıda yönetimi ve beslenme hizmetlerine yönelik "Sahra Mutfak Tatbikatı" düzenlendi.

BAİBÜ'nün Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Mengen Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa yürüttüğü tatbikat, "Afetlerde Mutfak Organizasyonu ve Yönetimi" dersi kapsamında yapıldı.

Öğrenciler, afet türlerinden mutfak kaynak yönetimine kadar birçok başlıkta hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimler, İletişim Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD desteğiyle gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden edinilen deneyimlerden yola çıkılarak yapılan tatbikatta, öğrenciler 72 saat boyunca dış destek almadan hem sahra mutfağını işletti hem de kriz koşullarında topluma hizmet sundu.

Bu yönüyle tatbikat, kapsamlı bir kriz simülasyonu niteliği taşıdı.

Tatbikatın ardından öğrenciler tarafından geliştirilen ve afet koşullarında kullanıma uygun, uzun raf ömrüne sahip özel gıda ürünleri de sergilendi.

Taşınabilir ve besleyici bu ürünler, hem gıda güvenliği hem de pratik kullanım açısından katılımcıların beğenisini kazandı.

Tatbikatı yerinde izleyen Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, "Acil durumlarda mutfak organizasyonu adına atılan bu adım çok kıymetli. Mengen'de başlayan bu modelin tüm ülkeye örnek olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Tatbikatın koordinasyonunu yürüten Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş ise "Burada küçük bir kıvılcım yaktık. Afetlerde sadece barınma değil, güvenli gıdaya ulaşım da hayati önemdedir. Bu bilinçle hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mevlüt Yıldırım, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, AFAD İl Müdürü Ümit Doğan ve İletişim Başkanlığı temsilcileri katıldı.