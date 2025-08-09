Afetlere Hazırlık İçin Yeni Eğitim Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerine yönelik başlattığı uygulamalı eğitimlerle, afet anında hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırmayı ve öğrencilere yönelik eğitimlerle de afet bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün işbirliğinde, Dünya Bankası destekli "Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda, afetlere dirençli ve güvenli eğitim ortamları oluşturma yönünde yeni bir adım atıldı.

Bu kapsamda, Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nde MEB AKUB ekiplerine yönelik kapsamlı bir donatım ve uygulamalı eğitim süreci başlatıldı.

Süreç sonunda, AFAD koordinasyonunda yürütülen akreditasyon sistemi kapsamında 30 ildeki MEB AKUB ekiplerinin yetkilendirilmesi ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nda daha etkin görev alması bekleniyor.

Donanımlı ekiplerin oluşturulması hedefleniyor

Ayrıca sahada kullanılacak ekipmanların doğru ve etkin biçimde kullanımının uygulamalı olarak gösterildiği Makine ve Teçhizat Eğitimi'nde ekiplerin yalnızca teorik değil, operasyonel düzeyde müdahale yeterliliği de geliştiriliyor.

Eğitimdeki ekipmanlar arasında, enkaz altındaki canlılara hızlı erişim sağlayan görüntülü arama cihazı, yaralıların güvenli taşınmasını sağlayan omurga tahtası, kapalı alanlara güvenli giriş için kullanılan holigan aleti ve gece koşullarında arama-kurtarma müdahalelerini kolaylaştıran teleskobik aydınlatma seti, kırıcı ve deliciler gibi birçok teçhizat yer alıyor.

Eğitimlerle, görev ve tatbikatlara etkin katılım sağlayacak donanımlı ekiplerin oluşması hedefleniyor.

Afet risklerinin arttığı günümüzde, güvenli okullar inşa etmek yalnızca bireysel bilinçle değil, kurumsal hazırlıkla da mümkün. MEB AKUB'un güçlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığının afetlere karşı dirençli okul yapıları oluşturma hedefinin temel bir bileşeni olarak, bu sürecin sonunda akredite edilmiş MEB AKUB ekipleri afet anında hızlı müdahale, koordinasyon ve toplum desteği sağlayarak eğitim hizmetlerinin sürekliliğini garanti altına alacak.

Öğrenciler afet öncesi ve sonrası için bilinçlendiriliyor

Çalışmanın ilk aşamasında, İstanbul, Ankara, Erzurum, Diyarbakır, Mersin ve İzmir'de " İklim Değişikliği, Afet ve İlk Yardım" başlıklı eğitim programı ile 1500 öğrenciye ulaşıldı.

Etkileşimli sunumlar ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla öğrenciler, iklim değişikliği, afet öncesi-sırası-sonrası doğru davranışlar ve ilk yardım konusunda bilinçlendirildi.

Bu eğitimlerle öğrencilerin, çevre bilinci gelişmiş, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmış ve afetlere karşı hazırlıklı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Bakanlık, öğrenci ve personelin afetlere hazırlık kapasitesini artırarak, güvenli ve dirençli okul toplulukları oluşturma kararlılığını sürdürüyor.