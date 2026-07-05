Afgan Mahkumlar İran\'dan Döndü

KABİL, 5 Temmuz (Xinhua) -- Afgan yetkililer son beş yıl içinde İran cezaevlerinde bulunan yaklaşık 2.650 Afgan vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.

Yerel Tolo News haber kanalının cumartesi günü aktardığına göre, söz konusu nakil işlemleri hükümlülerin iadesine ilişkin imzalanan ikili bir anlaşma kapsamında gerçekleştirildi.

Haberde, ilgili komitenin kurulmasından bu yana İran cezaevlerindeki yaklaşık 2.650 Afgan vatandaşının Afganistan'a nakledilerek Afgan cezaevi yetkililerinin denetimine alındığı belirtildi.

Hukuk uzmanları ise, Afganistan ile komşu ülkeler arasındaki adli işbirliğinin genişletilmesiyle daha fazla Afgan mahkumun ülkeye nakledilebileceğini ifade ediyor.