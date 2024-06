Güncel

- Afgan-Türk Maarif Okulları Kabil'de kültür ve edebiyat fuarı düzenledi

KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan-Türk Maarif Okullarına ait Aryana Erkek Lisesinde bugün Afgan kültürü ve edebiyatı fuarı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Şah-e Du Şemşire bölgesinde yer alan Afgan-Türk Maarif Okullarına ait Aryana Erkek Lisesinde bugün Afgan kültürü ve edebiyatı fuarı düzenlendi. Fuara katılım yüksek oldu. Aryana Erkek Lisesi Müdürü İbrahim Fatih Güçlü yaptığı açıklamada, "Biz Afgan-Türk okullarıyız. Geçtiğimiz haftalarda bir Türkçe haftamız olmuştu. Türk kültürüne ait çalışmalar yapmıştım. İleride Türk kültürünü yansıtan daha büyük programlarımız da olacak. Bugün burada Afgan kültürünü ve edebiyatını hem öğrencilerimize tekrar hatırlatmak, bilmedikleri hususları tekrar öğretmek niyetiyle bir araya geldik. Çocuklarımız çok çalıştılar, gece gündüz iki hafta boyunca hazırlandılar. Çok yoğun bir ilgi var. Ben teşekkür ediyorum gelen herkese" dedi.

Güçlü, "İnşallah bu güzellikleri Afganistan genelinde yaymaya devam edeceğiz. Böyle büyük programlar, büyük organizasyonlarınız olmaya devam edecek. İnşallah ikinci dönemde büyük bir bilim fuarı organizasyonumuz olacak, bilim şenliği yapacağız. Burada da Afgan çocuklarına fırsat verildiğinde teknolojiyi ne kadar iyi kullanabildiklerini ve neler yapabildiklerini, ne kadar kapasiteye sahip olduklarını sergilemek istiyoruz ve göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her ülkede, her çağda ve her medeniyette kültür programları insanlara tanıtılması gereken en temel programlardan biridir"

Fuarı ziyaret eden Muhammed Rahim Alami, "Afganistan edebiyatı ve kültürüne yönelik program Ariana Afgan Türk Erkek Lisesi tarafından planlandı. Bu programın amacı da öğrencilere Afganistan'ın yerli kültür ve edebiyatını tanıtmak ve böylece onların kendi özgün kültürlerini ve özgün edebiyatlarını en iyi şekilde anlamalarını sağlamaktır. Bu arada Afgan kültürü ve gelenekleriyle ilgili farklı Afgan yemeklerini görmeye geldik. Farklı Afgan şairlerinin farklı kitaplarını gördük ve güzel bir sergiydi" dedi.

Alami, "Her ülkede, her çağda ve her medeniyette kültür programları insanlara tanıtılması gereken en temel programlardan biridir. Çünkü kültürümüze çok uzak değiliz, özgün ve yerli kültürümüzü koruyoruz. İşte bu nedenle sadece Afgan Türk okulları değil, Afganistan'daki tüm okullarda çeşitli edebi ve kültürel programlar düzenlenerek bunlar gelecek nesillerimize ve şimdiki nesillerimize en iyi şekilde tanıtılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Bu haftayı Dari ve Peştuca dillerinde kültür ve edebiyat haftası olarak gerçekleştirdik"

Maarif Vakfı öğrencilerinden Seyyid Rahman İmran, "Bu haftayı Dari ve Peştuca dillerinde kültür ve edebiyat haftası olarak gerçekleştirdik. Öğrenciler Afgan kültürü alanındaki özel becerilerini gösterme fırsatı buldular. Resim, kaligrafi, şiir okuma, yazma gibi. Günümüz gençlerinin farklı yeteneklere sahip olduğunu ve bu anlamda bunu gösterme fırsatına ihtiyaç duyduklarını hepimiz anlıyoruz ve bu tören gençlerin yeteneklerini göstermelerine ve pozisyon alabilmelerine olanak tanıyor" dedi.