Afganistan, Avrupa'daki 5 diplomatik misyonunu tanıdı - Son Dakika
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Afganistan, Avrupa'daki 5 diplomatik misyonunu tanıdı

Afganistan yönetimi, Avrupa'daki 5 Afgan diplomatik misyonunun kendilerini temsil ettiğini belirterek, buradaki işlem ve dokümanların geçerli sayılacağını bildirdi.

05.08.2024 19:32
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Afganistan yönetimi, Avrupa'daki 5 Afgan diplomatik misyonunun kendilerini temsil ettiğini belirterek, buradaki işlem ve dokümanların geçerli sayılacağını bildirdi.

30 Temmuz'da 14 Afgan misyonunu tanımadığını ve burada gerçekleşen diplomatik ve konsolosluk işlemlerinin kabul edilmeyeceğini duyuran Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığından, ülke dışında yaşayan Afgan vatandaşlarına hitaben yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Avrupa'daki 5 Afgan misyonunun Afganistan merkezi hükümetini temsil ettiğini belirtilerek, Afganlar ve yabancı vatandaşlardan işlemler için buralara başvurmaları istendi.

Hollanda, İspanya, Bulgaristan ve Çekya'daki Afganistan büyükelçilikleri ile Almanya'nın Münih kentinde Afgan başkonsolosluğunun yetkili misyonlar olduğu kaydedilen açıklamada, buradaki işlem ve dokümanların merkezi yönetim tarafından kabul gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, ilişki kesilen 14 Afgan misyonunda 30 Temmuz'dan önce uzatılan pasaportların kabul edildiğine ancak bu tarihten sonrakilerin kabul edilmeyeceğine işaret edildi.

Yine bu 14 misyondan 30 Temmuz öncesi alınan vizelerin geçerli olduğu kaydedilen açıklamada, bu vizelerle Afganistan'da bulunan yabancıların vize süresince ülkede kalabileceği ancak çıkış yaptıktan sonra tekrar giremeyeceği belirtildi.

Açıklamada, 14 Afgan misyonunda 30 Temmuz öncesi ve sonrası alınan ve Afganistan Dışişleri Bakanlığınca kayıt altına alınmayan belgelerin de geçerli olmayacağı ifade edildi.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığından 30 Temmuz'da yapılan açıklamada, merkezi hükümet ile işbirliği yapmadığı gerekçesiyle çoğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere 14 diplomatik Afgan misyonu ile ilişkilerin kesildiği duyurulmuştu.

Buna göre, Kabil yönetimiyle işbirliği yapmadığı belirtilen Londra, Berlin ve Bonn ile Belçika, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, İsveç, Norveç, Kanada ve Avustralya'daki Afgan büyükelçilik ve konsolosluklardaki işlemlerin Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerce onaylanmayacağı belirtilmişti.

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğiyle bazı ülkeler, yeni Afgan yönetiminin temsilcilerini kendi ülkelerindeki Afgan misyonlarında çalışmasını kabul etmedi. Böylece önceki yönetim tarafından atanan diplomatlar ülke dışındaki bazı Afgan misyonlarını yönetmeye devam etti.

Bu nedenle merkezi yönetim ile ülke dışındaki Afgan misyonları arasında uyumsuzluk yaşandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan, Avrupa'daki 5 diplomatik misyonunu tanıdı - Son Dakika

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