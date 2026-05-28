Afganistan'da Kurban Etleri Dağıtıldı
Afganistan'da Kurban Etleri Dağıtıldı

28.05.2026 11:23
Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay, Kabil'de 1400 kurban hissesi dağıtarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 1400 kurban hissesi dağıttı.

Afganistan Kızılayı merkezinde kurban eti dağıtımı için düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Bilal Emre Biral, Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın ve halkının yanında yer alarak destek sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Ülkede faaliyet gösteren TDV, Türk Kızılay, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının birçok alanda faaliyet göstererek destek sağladığını ifade eden Biral, "İslam kardeşlik ahlakı çerçevesinde sağladıkları desteklerle bu hizmetlere vesile olan Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah kurbanlarınızı kabul etsin." dedi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir ise Türk milletinin emanetlerini Afganistan halkına ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kandemir, TDV olarak 84 ülkede 420 noktada 41 milyon kişiye kurban eti ulaştıracaklarını, Afganistan'da 300 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

TDV'nin yalnızca kurban organizasyonları yapmadığını anlatan Kandemir, vakfın dünyanın birçok farklı bölgesinde su kuyuları, eğitime destek projeleri, ramazan yardımları, öksüz ve yetim destekleriyle Türk milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Türk Kızılay Afganistan Temsilcisi Naimuulah Karimi de sadece Afganistan'da değil dünyanın birçok yerinde mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Sadece kurban eti dağıtmadıklarını, insani yardım faaliyetleri de yürüttüklerini söyleyen Karimi, "Afganistan Kızılayı yardımların dağıtılmasında bize yardım ediyor. Afganistan'da bu sene bize emanet edilen 1400 hissenin kesimini tamamladıktan sonra yaklaşık 40 bin aileye kurban eti ulaştıracağız." diye konuştu.

Afganistan Kızılayı Başkan Yardımcısı Hafiz Azizurrahman da " Kurban, paylaşmak ve kardeşine yardım etmektir. Türkiye bu yardımları yaparak Afganistan ve Türkiye'nin kardeşliğini gösteriyor. Mazluma yardım etmek önemlidir. Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay vilayetlerimizde yardımlar dağıttı. Yardıma ihtiyacı olanlara ve yetimlere yardım etti. Türk halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kaynak: AA

