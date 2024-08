Güncel

- Afganistan'da Taliban iktidarının 3'üncü yılı: Halk ekonomik durumdan şikayetçi

KABİL - Afganistan'da Taliban iktidarının 3. yılı geride kalırken, halk işsizlik ve ekonomik durumdan şikayetçi olduklarını belirtiyor.

Afganistan'da Taliban iktidarının 3. yılı geride kaldı. Yıldönümü çerçevesinde bugün düzenlenen resmi geçit töreninde askeri araçlar ve silahlar sergilendi. İşgal sırasında Afganistan'daki ABD askeri kuvvetleri tarafından kullanılan en büyük üstteki askeri geçit töreninde konuşan Başbakan Siyasi Yardımcısı Abdul Kabir, "Bugün sadece Afganistan'ın İslam Emirliği tarafından fethi değil, aynı zamanda 50 yıllık savaş ve sefaletin de sonudur" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın güvenli bir ülke haline geldiğini söyleyen Kabir, "Amerika'nın Afganistan işgali, 50 yıllık savaş, sefalet ve cinayetler sona ermiş ve güç adaları ele geçirilmiştir. Ülkede özgürlük ve kardeşlik atmosferi oluşmuştur" diye konuştu.

"Afganlar arasında birlik ve kardeşlik hakim oldu"

Afganistan'da İslam Emirliği'nin idaresi sonrası genel af çıkarıldığını ve güvenliğin sağlandığını aktaran Başbakan Yardımcısı Abdul Salam Hanafi, "Afganlar arasında birlik ve kardeşlik hakim oldu, dul ve yetimlere kefalet olundu. Dilenciler toplandı ve 400 bin sadık, savunucu ve taahhütlü güvenlik gücü oluşturuldu. İslami sistemin yönetimi bugün düzenlidir" dedi.

ABD tarafından başına ödül konulan Taliban yönetimindeki Afganistan İçişleri Bakanı Serajuddin Haqqani ise, "Uluslararası kamuoyuna mesajımız şu: Çok fazla değişmesinler, bizden özgürlüğü aldılar, biz de onlardan özgürlüğü aldık. Bunun hesabını yapmıyoruz. Onlar için güzel bir fırsat oluşturduk. Afganistan'ın kalkınması için işgal sürecinde yardım ettikleri gibi şimdi de yardım etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında yaşayanların Afganistan'daki duruma ilişkin asılsız iddiaları var"

Taliban'ın şeriat çerçevesinde yönettiği ülkede güvenliğin geldiğini savunan bazı Afganistan vatandaşları, yolsuzluğun ortadan kalktığını belirtiyor. Başkent Kabil'in kuzey bölgesinde bulunan tekstil marketinde seyyar satıcılık yapan Ümit Kohdamani, "Bu alanda pazar o kadar başarılı değildi ama artık iyileşti. İnsanlar özgürce çalışabiliyor, durum insanların şikayet ettiği kadar ciddi değil, iyileşti. İslam Emirliği hükümetinden memnunuz. İşlerimiz her geçen gün gelişiyor, kötüye gitmiyor. Yurt dışında yaşayanların Afganistan'daki duruma ilişkin asılsız iddiaları var. Biz ülkedeyiz, görüyoruz. Çok şükür her şey gün geçtikçe güzelleşiyor" dedi.

"İslam Emirliği'nin yönetiminin üzerinden 3 yıl geçti ancak işsizlik oranı arttı"

Bölgedeki başka bir seyyar satıcı olan Muhammet Fardin de, "Pazarın durumu biraz nahoş. Alım-satım yoktur. İnsanlar işsiz. İslam Emirliği'nin yönetiminin üzerinden 3 yıl geçti ancak işsizlik oranı arttı. Mesela İslam Emirliği'nin kuruluşundan bu yana 3 yıldır kadın aksesuarları, makyaj malzemeleri gibi şeyler satıyorum ve satışlarda sürekli düşüş görüyorum. İslam Emirliği hükümetinin güvenliği sağlamasını ve ticareti teşvik etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Taliban yönetiminden insanları azarlamamalarını, eziyet etmemelerini isteyen Fardin, "Zabıtalar bazen bizi rahatsız eder. İslam Emirliği'nden fazla beklentimiz yok, sadece işimizde rahat bırakılmamızı istiyoruz. Bir parça ekmek bulalım. Bir gecede evime on dilim ekmek götürebilirsem bu benim için bir hazinedir" ifadelerini kullandı.

"İslam Emirliği'nden talebimiz Afganistan halkına daha fazla ekonomik yardım sağlanması"

Afganistanlı Abdulahad Noori ise, "İnsanların hayatlarında güvenlik açısından olumlu ve olumsuz değişiklikler oldu. Durum eskisinden daha iyi ama ekonomik açıdan bakıldığında insanlar gerçekten sıkışıp kaldı. İnsanlar çok kötü durumda. Ekonomik açıdan insanların hayatı sıfırın altındadır" diye konuştu.

Taliban'dan halkın ekonomisinin yeniden iyileştirilmesi için projeler üstlenmesini talep eden Noori, "Güvenlik daha iyi ama güvenlik olursa, ekonomi olmazsa insanlar açlıktan yok olur. İslam Emirliği'nden ve uluslararası ülkelerden talebimiz, Afganistan halkına daha fazla ekonomik yardım sağlanması ve böylece halkın bu durumdan kurtulmasıdır" dedi.

"Halk işsiz ve gençler çalışmıyor"

Taliban'ın hem iyi hem de kötü tarafları olduğunu belirten Afganistan vatandaşı Bakır Ahmet Mujaddedi, "Örneğin, Afganistan genelinde sokakların yeniden inşası ve asfaltlaması eskisinden daha iyi ve güvenlik arttı. Ama halk işsiz ve gençler çalışmıyor. Taliban'ın bencilliği biraz arttı. Sadece kendilerini kabul ediyorlar ve kimseye güvenmiyorlar. Eğitim açısından kızlara uygun bir ortam verilmiyor. Ne kadar çok çalışırsak çalışalım işe kabul edilmiyoruz. Bu nedenle bazıları ülkeden kaçıyor" şeklinde konuştu.