Afganistan'dan Gazze Ateşkesine Destek

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Afganistan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmadan memnuniyet duyulduğu belirtilerek, başta Katar ve Mısır olmak üzere anlaşmanın sağlanmasında arabulucu olan ülkelere de teşekkür edildi.

Anlaşmanın Filistin halkının "tarihi ve efsanevi" direnişinin sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının eksiksiz uygulanması ve Gazze'ye acilen insani yardımın ulaştırılması gerektiği bildirildi.

Uluslararası toplumdan, İsrail'in anlaşmadan kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmesinin takip edilmesi istenilen açıklamada, " Orta Doğu'da kalıcı barış ve huzur yalnızca Filistin sorununun meşru çözümü ve Filistin halkının bağımsızlığı ile mümkündür." ifadesi kullanıldı.

?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.