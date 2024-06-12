Afganistan, Gazze'deki ateşkes teklifine gerçekçi müzakerelerin gerekliliğini bildirdi

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Afganistan yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifi hakkındaki karar tasarısının "gerçekçi müzakerelere" ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Tasarıyı "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve soykırımın son bulmasına yönelik ilk adım" olarak tanımlayan Ahmed, Gazze'de kalıcı ateşkes ve hayatın normale dönmesi için "gerçekçi müzakerelere" ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Ahmed, Afganistan yönetiminin İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını kınadığını, bağımsız Filistin devletinin Filistin halkının tarihi hakkı olduğunu ve bunu desteklediklerini belirtti.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Oylamada, Rusya çekimser oy kullanmış, 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu almıştı.