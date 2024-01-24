Afganistan Geçici Hükümeti, Diplomatik İlişkilerin Geliştirilmesini İstiyor

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini istedi.

Muttaki, başkent Kabil'de Rusya, Çin, İran, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Hindistan, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed'in, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bakan Vekili Muttaki başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerle diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi ve misyon şeflerinden ülkelerinin Afganistan'da ortaya çıkan fırsatları değerlendirmesini isteyen Muttaki, bölge ülkelerinin Afganistan ile pozitif etkileşimi artırması ve potansiyel tehditlerin önüne geçme amacıyla istişareler gerçekleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Muttaki ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Afganistan'a kıdemli özel temsilci atamasına gerek olmadığını söyledi.

BMGK, Aralık 2023'te Afganistan'a Kıdemli Özel Temsilci atanmasını talep eden bir kararı kabul etmişti.