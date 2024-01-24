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Afganistan Geçici Hükümeti, Diplomatik İlişkilerin Geliştirilmesini İstiyor - Son Dakika
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Afganistan Geçici Hükümeti, Diplomatik İlişkilerin Geliştirilmesini İstiyor

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bölge ülkeleri ve diğer ülkelerle diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Muttaki, Rusya, Çin, İran, Pakistan, Türkiye ve diğer ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Afganistan'ın ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek ve potansiyel tehditleri önlemek için bölge ülkeleriyle işbirliği yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afganistan'a kıdemli özel temsilci atanmasına gerek olmadığını ifade etti.

Afganistan Geçici Hükümeti, Diplomatik İlişkilerin Geliştirilmesini İstiyor
24.01.2024 - 18:31,
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Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesini istedi.

Muttaki, başkent Kabil'de Rusya, Çin, İran, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Hindistan, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed'in, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bakan Vekili Muttaki başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerle diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi ve misyon şeflerinden ülkelerinin Afganistan'da ortaya çıkan fırsatları değerlendirmesini isteyen Muttaki, bölge ülkelerinin Afganistan ile pozitif etkileşimi artırması ve potansiyel tehditlerin önüne geçme amacıyla istişareler gerçekleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Muttaki ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Afganistan'a kıdemli özel temsilci atamasına gerek olmadığını söyledi.

BMGK, Aralık 2023'te Afganistan'a Kıdemli Özel Temsilci atanmasını talep eden bir kararı kabul etmişti.

Kaynak: AA
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