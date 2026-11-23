Afganistan'ın Faryab vilayetinde patlamamış mühimmat infilak etti, 2 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetine bağlı Şirin Tagab ilçesinde pazar akşamı patlamamış mühimmat infilak etti. Faryab Polis Sözcüsü Abdullah Muradi, patlamada ağır yaralanan kadın ve çocuğun hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiğini, olayda 2 kişinin öldüğünü belirtti.
KABİL, 23 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Faryab Polis Sözcüsü Abdullah Muradi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, pazar akşamı Şirin Tagab ilçesinde meydana gelen patlamada bir kadın ve bir çocuğun ağır yaralandığını söyledi. Muradi, iki yaralının da hastaneye kaldırıldıkları sırada hayatını kaybettiğini belirtti.
Sözcü, savaşın harap ettiği ülkenin diğer 32 vilayetinde mayın ve patlamamış mühimmat temizleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: Xinhua
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