Afganistan'ın Londra Büyükelçiliği Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afganistan'ın Londra Büyükelçiliği Kapandı

Afganistan geçici hükümeti tanımadığı için Londra'daki büyükelçilik faaliyetlerini sonlandırdı.

27.09.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan geçici hükümetinin, kendilerini temsil etmediğini duyurmasının ardından Afganistan'ın Londra Büyükelçiliği faaliyetlerini sonlandırdı.

BBC'nin haberine göre, Afganistan'ın Londra Büyükelçisi Zalmay Resul, yakında İngiltere'den ayrılmak üzere Afgan misyonunun faaliyetlerini durdurdu.

Büyükelçilikte görevli 5 Afgan diplomattan 60 gün içinde İngiltere'yi terk etmeleri ya da sığınma başvurusunda bulunmaları istendi.

Resul, büyükelçiliğin anahtarını İngiltere Dışişleri Bakanlığına teslim etti ancak cumhuriyet döneminde kullanılan 3 renkli Afgan bayrağı büyükelçilik binasının girişinde asılı kalacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, Afganistan yönetiminin, Londra'daki Afgan misyonunu tanımaması nedeniyle Afganistan'ın Londra Büyükelçiliği ve konsolosluğunun ay sonu kapatılacağını duyurmuştu.

Afganistan'ın Londra Büyükelçisi Zalmay Resul daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, "Ev sahibi ülkenin isteği üzerine" büyükelçiliğin 27 Eylül itibarıyla faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamıştı.

Afganistan yönetimi 14 misyonuyla ilişkisini kesmişti

Afganistan geçici hükümeti temmuz sonu yaptığı açıklamada, çoğu Avrupa ülkelerinde bulunan 14 Afgan misyonun, yönetimlerini temsil etmediğini ve bu nedenle burada yapılacak işlemlerin kabul görmeyeceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda Kabil yönetimiyle işbirliği yapmadığı belirtilen Londra, Berlin ve Bonn ile Belçika, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, İsveç, Norveç, Kanada ve Avustralya'daki Afgan büyükelçilik ve konsoloslukların tanınmadığı duyurulmuştu.

Afganistan yönetimi ağustosun ilk haftası yaptığı açıklamada, Hollanda, İspanya, Bulgaristan ve Çekya'daki Afganistan büyükelçilikleri ile Almanya'nın Münih kentindeki Afgan başkonsolosluğunun yetkili misyonlar olduğunu duyurmuş, vatandaşlarına ve yabancılara buralardan işlem yapmalarını önermişti.

Afgan misyonlarında ikilik yaşanıyor

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğiyle bazı ülkeler, yeni Afgan yönetiminin temsilcilerinin kendi ülkelerindeki Afgan misyonlarında çalışmasını kabul etmedi. Böylece önceki yönetim tarafından atanan diplomatlar ülke dışındaki bazı Afgan misyonlarını yönetmeye devam etti.

Bu nedenle merkezi yönetim ile ülke dışındaki Afgan misyonları arasında uyumsuzluk yaşandı.

Ülke dışında bulunan bazı Afgan misyonlar mevcut Afganistan yönetimi ile işbirliği yaparken, bazıları da işbirliğini reddetmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Londra Büyükelçiliği, Dış Politika, Büyükelçilik, Afganistan, Diplomasi, Politika, Londra, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Londra Büyükelçiliği Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan'ın Londra Büyükelçiliği Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement