Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliği Yükseltildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi kararı alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ve Afgan yetkilileri arasında dün görüşme gerçekleşti.

Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve İçişleri Bakanı Vekili Siraceddin Hakkani'nin katıldığı ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, Rus tarafı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltme kararını Afgan yetkililere iletti.

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024'te Taliban'ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamıştı.

Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi de geçen hafta Taliban'ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili yasağın askıya alınmasına karar vermişti.

Afganistan tarafı, büyükelçisini Rusya'ya göndereceğini bildirmişti.