Afganistan Nüfusu 37,2 Milyona Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afganistan Nüfusu 37,2 Milyona Yükseldi

Afganistan Nüfusu 37,2 Milyona Yükseldi
12.07.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'ın nüfusu, 2022'ye göre %2,2 artışla 37,2 milyona ulaştı; çoğunluk erkeklerden oluşuyor.

KABİL, 12 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan Ulusal İstatistik ve Bilgi Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülkenin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 37,2 milyona ulaştı.

Yerel medya kuruluşu Ariana News'in Afganistan Ulusal İstatistik ve Bilgi Kurumu Sözcüsü Muhammed Halim Rafi'ye dayanarak cumartesi günü bildirdiğine göre, nüfusun çoğunluğu yüzde 51 ile erkeklerden, yüzde 49'u ise kadınlardan oluşuyor.

Coğrafi dağılım bakımından, nüfusun yüzde 70'ine tekabül eden yaklaşık 26 milyon kişi kırsal bölgelerde yaşarken, yüzde 26'sına tekabül eden 9,8 milyon kişi de kent merkezlerinde ikamet ediyor. Geri kalan yüzde 4'lük nüfus ise göçebe topluluklardan oluşuyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil, 3,3 milyon erkek ve 3,1 milyon kadın olmak üzere 6,4 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık vilayeti olmaya devam ediyor. Herat vilayeti ise yaklaşık 2,4 milyon nüfusuyla ikinci sırada yer alıyor.

Kurum verilerine göre, Afganistan'ın nüfusu geçen yıl 36,4 milyon seviyesindeydi.

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan Nüfusu 37,2 Milyona Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var
Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

13:48
Meclis’te kritik hafta Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
12:46
Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
12:42
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
12:10
Borçlar 72 Aya Kadar Taksitlendirilecek
Borçlar 72 Aya Kadar Taksitlendirilecek
11:47
Netanyahu’dan Graham’a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:29
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 14:09:32. #7.12#
SON DAKİKA: Afganistan Nüfusu 37,2 Milyona Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.