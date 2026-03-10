Afganistan ve Türkiye İlişkilerinin 105. Yılı - Son Dakika
Afganistan ve Türkiye İlişkilerinin 105. Yılı

10.03.2026 21:47
Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile dostluk ilişkilerinin 105. yıl dönümünü iftarla kutladı.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 105. yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Büyükelçilikte düzenlenen iftara, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Saniullah Farahmand, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Ankara'da mukim yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilisi katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Farahmand etkinliğin, Afganistan ve Türkiye arasındaki tarihi dostluğun 105. yıl dönümü vesilesiyle düzenlendiğini, bu dostluğun iki milletin tarihi, kültürü ve kardeşliğine derin kökler salmış bir ilişki olduğunu söyledi.

"Afganistan ve Türkiye, bir asırdan fazla bir süredir yan yana durmaktadır. İlişkilerimiz sadece siyasi ve diplomatik işbirliğine değil, aynı zamanda karşılıklı saygı, güven ve iki Müslüman millet arasındaki güçlü dostluk bağlarına da dayanmaktadır." diyen Farahmand, Türkiye'nin tarihin farklı dönemlerinde Afganistan'a verdiği destek ve işbirliği için teşekkür etti."

Farahmand, ülkesinin, istikrar ve ilerleme yolunda yeni bir yola girdiğini, güvenlik alanında, uzun yıllar süren savaş ve istikrarsızlığın ardından ülkenin tüm bölgelerinde güvenlik düzeyinin önemli ölçüde iyileştiğini, normal yaşam ve ekonomik faaliyetler için daha iyi koşullar sağlandığını vurguladı.

İşbirliği ve diyaloğun, bölgedeki zorlukları çözmek ve istikrarı sağlamak için en iyi yol olduğuna inandıklarını belirten Farahmand, "Afgan halkı barış ve istikrar ortamında yaşamak ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek inşa etmek istemektedir. Afganistan hükümeti, komşumuz Pakistan dahil hiçbir ülkeyle anlaşmazlık istememektedir. Politikamız barış, iyi komşuluk ilişkileri ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesine dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Farahmand, zaman zaman gerginlik ve istikrarsızlık yaratabilecek bazı eylemlerin gerçekleştiğini, barış ve istikrarın bölgedeki tüm ülkelere fayda sağlayacağını dile getirdi.

Büyükelçi Farahmand, Afganistan halkının yanında duran ve yıllar boyunca çeşitli alanlarda yardımlar sağlayan Türk hayır ve insani yardım kuruluşlarına teşekkür etti.

İftarda, katılımcılara Afgan mutfağından ikramlar verildi.

Kaynak: AA

Afganistan, Diplomasi, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

