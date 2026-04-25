Üstgeçitte afiş asarken yola düşen işçi otomobilin altında can verdi

Ankara’da yaya üst geçidine afiş asarken dengesini kaybederek bulvara düşen Vedat Gürbüz (43), o anda yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay anı bir aracın kamerasına da yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Özel bir firmaya ait afişi yaya üst geçidine asmaya çalışan Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek aşağıya, trafiğin aktığı yola düştü.
Bu sırada Ankara yönünde seyir halinde olan Mesut K. yönetimindeki 06 EİS 743 plakalı otomobil, üst geçitten yola düşen Gürbüz’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vedat Gürbüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gürbüz’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan sürücü Mesut K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan Vedat Gürbüz’ün üst geçitten düştüğü anlar, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gürbüz’ün yoğun trafikte akan yola düştüğü anlar yer aldı.
