Afrika'da her yıl 10-12 milyon genç iş gücüne katılıyor, resmi iş 3 milyonda kalıyor

Dünyanın en genç nüfusuna sahip kıtası Afrika'da, eğitimden iş hayatına geçişte yaşanan güçlükler ve fırsat eşitsizliği, gençlerin gelecek beklentilerini olumsuz etkilerken, bu potansiyelin kalkınmaya dönüştürülmesi için eğitim ve istihdam olanaklarının artırılması önem taşıyor.

Afrika Birliği tarafından gençlerin kıtanın kalkınmasındaki rolünü vurgulamak amacıyla ilan edilen 1 Kasım Afrika Gençlik Günü, gençlerin karşılaştığı yapısal sorunları ve çözüm beklentilerini gündeme taşıyor.

Birleşmiş Milletler ve Afrika Kalkınma Bankası verilerine göre, yaklaşık 1,4 milyarlık nüfusa sahip kıtada nüfusun yüzde 60'ından fazlası 25 yaşın altında bulunuyor.

Kıtanın ortanca yaşının 19 civarında olması, Afrika'yı dünyanın en dinamik demografik yapılarından biri haline getirirken iş gücü piyasası bu hıza ayak uydurmakta zorlanıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, Sahra Altı Afrika'da genç istihdamının yüzde 80'inden fazlası sosyal güvenceden yoksun ve kayıt dışı şekilde gerçekleşiyor.

Her yıl yaklaşık 10 ila 12 milyon genç Afrika'da iş gücü piyasasına katılırken, kıta ekonomileri yılda yalnızca 3 milyon civarında resmi istihdam yaratabiliyor.

Bu tablo, genç nüfus avantajının ekonomik güce dönüşmesi için acil politika adımlarına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.

"Öncelik teknik ve mesleki eğitim"

Dakar merkezli bağımsız düşünce kuruluşu LEGS-Africa'nın kurucularından sosyolog Elimane Kane, genç nüfusun kıtaya sunduğu fırsatları ve bu potansiyelin ekonomik ve toplumsal kalkınmaya dönüştürülmesi için atılması gereken adımları, AA muhabirine değerlendirdi.

Çalışma çağındaki nüfusun payının artmasıyla ortaya çıkan ekonomik büyüme potansiyeline vurgu yapan Kane, "demografik fırsatın" kendiliğinden kalkınma sağlamayacağını, eğitim ve mesleki becerilerin istihdam olanaklarıyla buluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kane, işsizliğin ve geleceğe ilişkin beklentilerin zayıflamasının kamu yönetimindeki şeffaflık eksikliğiyle birleştiğinde gençlerle karar alıcılar arasındaki güveni zedelediğini savundu.

Bu durumun kuşaklar arası gerilimi artırabileceğini ve gençleri popülist söylemlere açık hale getirebileceğini dile getiren Kane, gençlerin beklentilerinin anlaşılması ve kendilerini ifade edebilecekleri alanların oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Elimane Kane, "Öncelik, nitelik kazandıran teknik ve mesleki eğitim ile temel sosyal hizmetlerin sağlanması olmalı. Kamu kurumları gençlere ekonomik fırsatlar sunmalı ve onları bu fırsatları değerlendirebilecek şekilde hazırlamalı." dedi.

Göç arayışı yalnızca işsizlikten kaynaklanmıyor

Kane, kıtadaki göç arayışının yalnızca işsizlikten kaynaklanmadığını, güvencesiz çalışma koşulları, artan yaşam maliyeti ve mesleki ilerleme olanaklarının sınırlı olmasının da gençleri ülkelerinden ayrılmaya ittiğini söyledi.

Ailelerin beklentilerinin ve toplumsal baskının, gençlerin üzerindeki yükü artırdığına işaret eden Kane, "Diplomalı gençler bile ilk işlerini ya da çalışmaya değer, insana yakışır bir iş bulamıyor. Bu nedenle kendi onurlarını veya ailelerinin onurunu korumak için her yolu deneyerek göç etmeye karar veriyorlar." diye konuştu.

Ekonomik kaynaklara adil erişimin önemini vurgulayan Kane, doğal kaynakların yerel olarak işlenmesinin ve sanayi değer zincirlerinin geliştirilmesinin istihdam olanaklarını artırabileceğini belirtti.

Kane, bu dönüşümün nitelikli eğitim ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla desteklenmesi halinde genç nüfusun kıtanın ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkısının güçlenebileceğini kaydetti.

Yaratıcı mesleklere destek ve finansmana erişim çağrısı

29 yaşındaki modacı Ndeye Adama Sy, Afrika'nın fikir ve yetenek açısından zengin olduğunu ancak gençlerin bu potansiyeli geliştirmek için yeterli desteğe ulaşamadığını söyledi.

Teknik ve yaratıcı mesleklerin de akademik kariyerler kadar teşvik edilmesi gerektiğini belirten Sy, "Birçok genç potansiyelini nasıl geliştireceğini ya da kime başvuracağını bilmiyor. Artık yalnızca klasik akademik kariyerleri değil, teknik ve yaratıcı meslekleri de teşvik etmeliyiz. Herkesin yeteneği ve yolu farklı." ifadesini kullandı.

Sy, gençlerin yeteneklerini ekonomik fırsatlara dönüştürebilmeleri için eğitim, mentorluk ve finansmana erişim olanaklarının artırılması gerektiğini vurguladı.

"Gençlerin dünyayı görebilmeleri için seyahat engelleri aşılmalı"

35 yaşındaki görsel sanatçı Khadim Bamba ise karar alıcıların gençleri yeterince dinlemediğini ve onlara hak ettikleri güveni vermediğini savundu.

Gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için eğitimin yanı sıra somut olanaklara da ihtiyaç duyduğunu dile getiren Bamba, hareket kabiliyetinin önündeki engellere dikkati çekti.

Bamba, "Bugün Afrika gençliğinin en büyük sorunlarından biri de hareket kabiliyeti. Gençlerin dünyayı görebilmeleri için seyahat engellerinin aşılması ve başlangıç sermayesine erişebilmeleri şart." dedi.

Gençlerin kendi kültürleriyle bağlarını koruyarak dünyaya açılabilmelerinin önemini vurgulayan Bamba, üreten, girişimde bulunan ve kendine güvenen bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.