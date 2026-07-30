Afrika'da Su ve Sanitasyon Krizi - Son Dakika
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Afrika'da Su ve Sanitasyon Krizi

Afrika\'da Su ve Sanitasyon Krizi
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Afrika'da 400 milyonun üzerinde kişi temiz su ve 700 milyon kişi güvenli sanitasyondan yoksun.

ADDİS ABABA, 30 Temmuz (Xinhua) -- Afrika'da 400 milyondan fazla kişinin temel içme suyuna, 700 milyonu aşkın kişinin ise güvenli sanitasyon hizmetlerine erişimden hala yoksun olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Afrika Ekonomik Komisyonu Genel Sekreteri Claver Gatete salı günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Yürütme Konseyi'nin 49. Olağan Oturumu'nda yaptığı konuşmada, bu durumun kıtadaki sağlık, üretkenlik, gıda güvenliği ve ekonomik kalkınmayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Yağışların giderek daha öngörülemez hale geldiğine dikkat çeken Gatete, tarımsal üretkenlikte düşüşe yol açan iklim şoklarının, bazı Afrika ekonomilerinde yıllık olarak gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ine varan bir maliyet getirdiğini belirtti.

Suyun, bugün Afrika'nın karşı karşıya olduğu önemli tüm kalkınma sorunlarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Gatete, Afrika hükümetlerine su, tarım, enerji, iklim, sanayi ve kentsel kalkınma alanlarında entegre planlama yapma çağrısında bulundu.

Gatete, bu sorunlarla mücadele edebilmek için daha güçlü bir iç kaynak seferberliği, yenilikçi finansman araçları, sağlam kamu maliyesi yönetimi ve daha güçlü ulusal ve bölgesel sermaye piyasaları gerektiğini vurguladı.

Gatete, Afrika'da tasarrufları artırmak ve kalkınma programlarını finanse etmek üzere yerel para birimiyle finansmanın genişletilmesi, emeklilik ve sigorta varlıklarının harekete geçirilmesi ve bankalarca finanse edilebilir projelerin geliştirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Yaklaşık 600 milyon Afrikalının hala elektriğe erişimi olmadığına dikkat çeken Gatete, bu durumun, verimlilik, sanayileşme ve rekabet gücünü sınırladığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Afrika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'da Su ve Sanitasyon Krizi - Son Dakika

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