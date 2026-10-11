1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu - Son Dakika
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1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu

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1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP\'li Zuhal Karakoç\'un sağlık durumu belli oldu
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Kahramanmaraş'ta MHP heyetinin konvoyunda meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan MHP Milletvekili Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu. Kazada 6 kişiyle birlikte yaralanan Karakoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak daha önce yaşadığı bel rahatsızlığının yeniden nüksettiği belirtildi. Karakoç'un ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta ilçe ziyaretleri için yola çıkan MHP heyetinin konvoyunda yaşanan kazada can kaybı yaşandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil, Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, MİLLETVEKİLİ ZUHAL KARAKOÇ DAHİL 7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakoç ve Metehan, Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK, ANKARA’YA SEVK EDİLECEK"

Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve ilçe belediye başkanları, Karakoç ve Metehan'ı hastanede ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Ünlüer, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu

Kazada hayatını kaybeden Özdemir'e Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ünlüer, şunları kaydetti: "Milletvekilimiz Zuhal Karakoç'un hayati tehlikesi yok. Daha önceden belinde bir sorunu vardı. Kazadan dolayı bu sorun tekrar nüksetmiş. Bunun için daha önce tedavisinde görev alan doktorlarımız kendisini tekrar görmek istiyorlar. Hatay üzerinden ambulans uçakla Ankara'ya sevkini gerçekleştireceğiz. Hava şartları nedeniyle Kahramanmaraş ve Gaziantep'e uçak inişi mümkün olmadı."

Zuhal Karakoç, işlemlerin ardından Ankara'ya sevk edilmek üzere ambulansla Hatay Havalimanı'na götürüldü.

Yaralıların tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA/ DHA

Kaynak: DHA
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