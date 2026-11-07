Afyonkarahisar'da 3 kişiyi öldürüp kaçarken 5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da 3 kişiyi öldürüp kaçarken 5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar\'da 3 kişiyi öldürüp kaçarken 5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde biçerdöver alışverişi sonrası anlaşmazlıkta 3 kişiyi öldüren zanlı, kaçarken araç vermek istemeyen 5 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı. Sağ kurtulan beden eğitimi öğretmeni, saldırganın geriye sayarak ateş ettiğini anlattı; zanlı tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da biçerdöver alışverişi sonrası borç alacak anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişiyi öldürdükten sonra kaçış güzergahında kendisine aracını vermek istemeyen 5 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in (28) saldırısından sağ kurtulan beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe ifadesinde, saldırganın 'Sadece arabayı verin ve gidin' sözlerinden sonra araçtan indiğini anlattı. Gökçe, "Yapma' diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Saymaya başladı ve süre bitince ateş etti" dedi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde oturan Arif Sefa Özdemir, önceki gün, biçerdöver alışverişinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) öldürdükten sonra kaçarken araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen ve öğretmenler Hilal Mete ile Ayşe Sena Demir'i öldürdü, Sevgi Polatlı'yı yaraladı. Cinayetlerin ardından Eskişehir'e kaçan şüpheli burada yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, dün çıkarıldığı mahkemece 'Birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Özdemir'in cinayetlerde kullandığı pompalı tüfeği yaklaşık 1 ay önce M.A.'dan 12 bin liraya aldığı ve silahın ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı.

'KORKUDAN ARAÇTAN İNEMEDİLER'

Özdemir'in 3 öğretmenin bulunduğu otomobilde beden eğitimi öğretmeni Sultan Sema Gökçe'ye araçtan indiği için zarar vermediği, korkudan araçtan inemeyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete (31) ile Fen Bilgisi öğretmeni Ayşe Sena Demir'i (46) öldürdüğü belirtildi. Saldırıdan sağ kurtulan Sultan Sema Gökçe ifadesinde yaşadıklarını anlattı.

'BENİ DE ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Saldırganın yardım bahanesiyle yaklaştığını, ardından araçtan inemeyen arkadaşlarına geriye doğru sayarak ateş açtığını belirten Sultan Sema Gökçe, "Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'Aracım bozuldu' diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi. Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'Yapma' diye bağırdım. Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan bunun üzerine 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm ama bana ateş etmeden gitti" dedi.

Kaynak: DHA
İhsaniye3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Arda Güler’e çılgın teklif Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
18:06
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
17:54
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
17:27
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
17:14
Kadınlar derbisinde muhteşem son Kazanan 89. dakikada belli oldu
Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:20
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
15:37
Efkan Ala’dan çok sert mesaj İsim vermedi ama muhatabı belli
Efkan Ala’dan çok sert mesaj! İsim vermedi ama muhatabı belli
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 18:45:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 3 kişiyi öldürüp kaçarken 5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android