Afyonkarahisar'da Guinness Rekoru ve Kadın Kooperatifleri - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Guinness Rekoru ve Kadın Kooperatifleri

Afyonkarahisar\'da Guinness Rekoru ve Kadın Kooperatifleri

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da kadın kooperatiflerine destek verirken Guinness rekorunu duyurdu.

27.09.2024 19:17
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün ülkemizin dört bir yanında kadın kooperatifleriyle kadınların ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunuyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali Açılış Programı'nın İmaret Camisi'nden başlayıp Uzun Çarşı girişinde sonlanan kortej yürüyüşüne katıldı.

Göktaş, il protokolüyle burada, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Üyeleri ve lokum esnafının destekleri ile kentteki tarihi Uzun Çarşı'da kurulan tezgahta 100'e yakın ustanın katılımıyla dünyanın en uzun lokumunun startını verdi, gururlandıklarını dile getirdi.

Guinness Türkiye Hakemi Şeyma Subaşı Gemici, denemenin belirlenen standartlara uygun olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini ve tescillendiğini açıkladı.

Afyonkarahisarlı ustalar, 101 metre için verdikleri startta, 114 metre 70 santimetrelik lokum yaparak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Daha sonra Göktaş, Motor Sporları Merkezindeki festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanından gelen mutfak kültürlerinin ve lezzetlerinin buluşma noktasında, Afyonkarahisar'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın bir evladı olarak, bu güzel şehrin kültürel mirasına sahip çıkmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu kaydeden Göktaş, "Bu anlamda, bu festivali, yemek sunmanın ötesinde, kültürel miraslarımızı keşfetme ve dünyaya açılan kapılar oluşturma fırsatı sunan önemli bir platform olarak görüyoruz." dedi.

Bu vesileyle festivali düzenleyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Yemek, diller üstü bir dil, tüm insanları birleştiren bir köprüdür. Mutfak kültürü, her daim, toplumların kimliğini şekillendiren, geleneklerini ve coğrafi özelliklerini taşıyan güçlü bir semboldür. Bu anlamda, bugün burada, bu festivalde, yüzyıllardır nesilden nesile aktardığımız kültürel değerlerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra gastronominin turizmle olan güçlü bağını da keşfediyoruz. Gastronomi turizmiyle, ziyaretçilere yerel kültürle derin bir bağ kurma fırsatı sunuyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizin sahip olduğu benzersiz lezzetleri yaygınlaştırma şansı buluyoruz. Frigya kültür yolunun, Afyonkarahisar gastronomisi ile birleşmesini gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta turizm açısından kıymetli olduğuna inanıyoruz. Yerel üreticilerimizle, geleneksel tariflerimizle, sürdürülebilir mutfak anlayışımızla dünyaya örnek olmayı hedefliyoruz. 2019 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Afyonkarahisar, bu süreçte yöresel ürünlerin tescilli noktasında başarılı çalışmalara imza attı."

"Hep birlikte elimizden geleni yapacak, kültürümüzü yaşatmak için çalışacağız"

Bu kapsamda, 41 yöresel ürünün coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınmasının sağlandığını kaydeden Göktaş, "Tabii tüm bu çalışmaları bizler için önemli kılan başka bir husus da kadınların hem ekonomik hem de kültürel anlamda aktif olarak rol almış olmalarıdır. Böylece kadınlar, yerel ekonomiye katkıda bulunurken aynı zamanda yöresel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına da öncülük etmişlerdir. Biz de, Bakanlık olarak, girişimciliklerini teşvik ederek kadınlara destek olmaya, onların yanlarında gayret ediyoruz." diye konuştu.

Bu amaç doğrultusunda kadın kooperatiflerini desteklediklerini dile getiren Göktaş, "Bu yolda emeğin, alın terinin hakkını veren hemşerilerimi başarılı çalışmalarından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün düzenlenen festivalde hepimizi gururlandıran Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hak eden bütün esnafa, aşçılara, şefleri tebrik ediyorum. Lokum Afyonkarahisar'ın lokumudur." dedi.

Programda, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan birer konuşma yaptı.

Göktaş ve beraberindekiler 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festival ateşini yaktı.

Ardından Göktaş, festival alanındaki stantları gezdi.

Festival, kapsamında kurulan stantlarda, aşçılar, workshoplar, atölye uygulamaları yapıyor.

Ziyaretçiler de sponsor firmaların stantlarını ziyaret ederek, kentin yöresel lezzetlerinin tadına bakıyor.

Akşam ise sanatçı Turgay Başyayla da festival kapsamında konser verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Guinness Rekoru ve Kadın Kooperatifleri - Son Dakika

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