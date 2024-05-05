Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Afyonkarahisar\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Afyonkarahisar'da İHH ve Uluslararası Üniversite Öğrencileri (UDEF) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Öğrenciler, Frig Vadisi'nde İsrail aleyhine sloganlar atarak 3000 adım yürüdü. Genç İHH Başkanı Hasan Enes Arık, basın açıklamasında, Gazze'deki katliam ve direnişin insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından biri olduğunu belirtti ve ABD'nin İsrail'i desteklemesini eleştirdi.

05.05.2024 14:35  Güncelleme: 14:39
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Afyonkarahisar'da, İHH ve Uluslararası Üniversite Öğrencileri (UDEF) öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Öğrenciler, 3000 yıllık Frig Vadisi'nde, tarihe vurgu yapmak için İsrail aleyhine sloganlar atıp 3000 adım yürüdü.

Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan Genç İHH Başkanı Hasan Enes Arık, 7 Ekim'den sonra gelişen olayların, insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yanında yine insanlık tarihinin en şerefli ve sebatkar direnişlerinden birini, tüm dünyanın gözleri önüne serdiğini söyledi.

Arık, "Tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugün de Gazze'de süregelen katliam ve direniş, doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt eden bir 'furkan' olarak karşımızda duruyor. Siyonistler, Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlediyor. Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde İsrail karşıtı gösterilerin yoğunlaştığını dile getiren Arık, şöyle konuştu:

"Harvard'dan Yale'e, California'dan Texas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan siyonist vahşet lanetlenirken diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, zulmün membağı ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor."

Yürüyüşe, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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