Afyonkarahisar'da Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda

Afyonkarahisar\'da Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda' konferansında yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, gençlere kariyer yolculuğu, iş hayatı ve sosyal hayat üzerine sunum yaparken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Konferans sonunda Yıldız ve öğrenciler İsrail'i protesto etti ve Gazze halkının yanında olduklarını gösterdiler.

30.05.2024 14:22
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Afyonkarahisar'da Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda konferansı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'ndeki öğrenci topluluğunun daveti üzerine yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, Mavi Salon'da "Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda" konferansı verdi.

Konferansta gençlere kariyer yolculuğu, iş hayatı ve sosyal hayat üzerine sunum yapan Yıldız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Yıldız ve öğrenciler, konferans sonunda döviz ve pankart açarak İsrail'i protesto etti.

Konferans sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Yıldız, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde düzenlediği konferanslarda bu konuya dikkati çekmeye çalıştıklarını aktaran Yıldız, "Mazlumların ve Müslümanların yanında olmamız gerekiyor. Harekete geçme zamanı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da dünyadaki bütün mazlumların yanında ve onları destekliyor. Biz de gücümüzün yettiği kadar sesimizi duyurmaya çalışıyoruz."diye konuştu.

Yıldız, AFSÜ'deki öğrencilerle verdikleri "Özgür Filistin" mesajıyla, Gazze halkının yanında olduklarını herkese gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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