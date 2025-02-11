Afyonkarahisar\'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

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AFYONKARAHİSAR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda dün akşam çıkan yangına müdahale sürüyor. Çatısı çöken depoda söndürülen alanlardaki metal malzemelerin altında kalan ahşaplar yanmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar OSB'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda dün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışmalarına başladı. Eskişehir'den takviye gelen personelle yangına 54 ekipte 149 personel müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve 4 TOMA ile de ekiplere destek verildi. Alevler bitişikteki plastik şişe ve kapak imalatı yapan fabrikanın makinelerinin bulunduğu alana da sıçradı. Bu fabrikadaki yangın ham madde bulunan alana yayılmadan söndürüldü.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Yangında itfaiye ekiplerine yardım ederken dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekibi müdahale etti. Depodaki yangına müdahale gece boyu devam etti.

Depodaki yanıcı madde fazlalığı nedeniyle ekipler, alevlerin çevreye yayılmadan yangının kontrol altına alınması için çaba gösterdi. Çatısı çöken depoda söndürülen alanlardaki malzemelerin altında kalan ahşaplar yanmaya devam ediyor.

Bu arada soğuk hava nedeniyle depodaki söndürülen ahşap ve metal malzemelerde sarkıt oluştuğu görüldü. Çevredeki fabrikalardan söndürme çalışmalarına katılan ekiplere simit, çorba ikramı yapıldı.

Haber-Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,