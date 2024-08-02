Afyonkarahisar\'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü

Erdinç Dağaşan:

Besle büyüt ne zorluklarla kansızın biri gelsin öldürsün gitsin yani camın önüne yumurta yapan kumru rahatsız olmasın diye perdeyi bile aralamaya kıyamazken bir karganın gelip yumurtayı alıp götürmesini seyretmek gibi Allah sabır versin Ailesine cezalar yetersiz genç nesil öldürmeyi bayılmak sanıyor Allah sonumuzu hayırlı etsin hiç iyi günlere kalmadık. Allah evlatlarımızı korusun