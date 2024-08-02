Afyonkarahisar'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü

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Afyonkarahisar'da 19 yaşındaki genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından parkta bıçakla öldürüldü. Cinayet şüphelisi 23 yaşındaki saldırgan ise gözaltına alındı. Olay yerine gelen genç kızın babası ve annesi de büyük üzüntü yaşadı.

02.08.2024 17:53  Güncelleme: 19:12
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Afyonkarahisar'da bir şahıs, parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldürdü. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

İddiaya göre 23 yaşındaki Y.Ç, Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda buluştuğu eski kız arkadaşı 19 yaşındaki S.T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç, S.T'yi boğazından bıçakladıktan sonra park içerisindeki su kanalının içerisine atıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞKA BİR İLÇEDE YAKALANDI

Hayatını kaybeden S.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen S.T'nin babası ve annesi de olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Olayın arından çalışma başlatan polis, şüpheli Y.Ç'yi İscehisar ilçesinde yakaladı. Öte yandan mahalledeki bir markette çalışan S.T'nin, Y.Ç. ile aralarındaki problemlerinden dolayı bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiği öğrenildi.

Afyonkarahisar\'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü
Kaynak: AA

Selçuklu, Afyon, Kavga, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erdinç Dağaşan: Besle büyüt ne zorluklarla kansızın biri gelsin öldürsün gitsin yani camın önüne yumurta yapan kumru rahatsız olmasın diye perdeyi bile aralamaya kıyamazken bir karganın gelip yumurtayı alıp götürmesini seyretmek gibi Allah sabır versin Ailesine cezalar yetersiz genç nesil öldürmeyi bayılmak sanıyor Allah sonumuzu hayırlı etsin hiç iyi günlere kalmadık. Allah evlatlarımızı korusun 7 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü - Son Dakika
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