Afyonkarahisar'da bir şahıs, parkta kavga ettiği kız arkadaşını bıçakla öldürdü. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.
İddiaya göre 23 yaşındaki Y.Ç, Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda buluştuğu eski kız arkadaşı 19 yaşındaki S.T. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç, S.T'yi boğazından bıçakladıktan sonra park içerisindeki su kanalının içerisine atıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden S.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen S.T'nin babası ve annesi de olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Olayın arından çalışma başlatan polis, şüpheli Y.Ç'yi İscehisar ilçesinde yakaladı. Öte yandan mahalledeki bir markette çalışan S.T'nin, Y.Ç. ile aralarındaki problemlerinden dolayı bir süredir iş çıkışında annesiyle eve gittiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü - Son Dakika
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