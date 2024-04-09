Afyonkarahisar\'da Şehit Yakınları ve Gaziler Hava ve Polis Şehitliği\'ni Ziyaret Etti

Afyonkarahisar'da şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde, Hava ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Sabahın erken saatlerinden Asri Mezarlıktaki şehitliklere gelmeye başlayan şehit yakınları ve gaziler, kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Kumartaşlı, AA muhabirine, vatanın bölünmez bütünlüğü ile Türk bayrağının dalgalanabilmesi için canlarını veren aziz şehitler için ne yapılsa az olduğunu söyledi.
Kendilerine düşen görevin şehitlerin isimlerini gelecek nesillere aktarmak ve emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak olduğunu dile getiren Kumartaşlı, "Her sene olduğu gibi bugün burada buruk bir bayramlaşma yaşıyoruz. Şehit ailelerimiz, arife günleri oğullarının mezarları başına gelip, onlarla bayramlaşıyor. Biz de onları burada yalnız bırakmamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
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Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen otomobil ve motosiklet kazasında hayatını kaybeden 1'i çocuk 3 kişi defnedildi. Yavuz Yamuç için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Diğer kazada hayatını kaybeden Yusuf Yusmak'ın cenazesi Güzelköy Mahallesi'nde, Mehmet Fışkınlı'nın cenazesi ise Yahşiler Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada sürücüler Fışkınlı ve Yusmak ile motosikletteki Yamuç hayatını kaybetmişti.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi market, fırın ve alışveriş merkezlerinde zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin üretim alanları kontrol edildi, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyatları incelendi. Belediye Başkanı Mustafa Koçak, insan sağlığını tehdit edebilecek hiçbir olumsuz duruma izin vermeyeceklerini belirtti ve denetim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini söyledi.