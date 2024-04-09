Afyonkarahisar'da Şehit Yakınları ve Gaziler Hava ve Polis Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Şehit Yakınları ve Gaziler Hava ve Polis Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Afyonkarahisar\'da Şehit Yakınları ve Gaziler Hava ve Polis Şehitliği\'ni Ziyaret Etti

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı arifesinde, şehit yakınları ve gaziler Hava ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden şehit yakınları ve gaziler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehitlerin önemi ve ailelerine sahip çıkmanın gerekliliğini vurguladı.

09.04.2024 12:44
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Afyonkarahisar'da şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde, Hava ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Sabahın erken saatlerinden Asri Mezarlıktaki şehitliklere gelmeye başlayan şehit yakınları ve gaziler, kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kumartaşlı, AA muhabirine, vatanın bölünmez bütünlüğü ile Türk bayrağının dalgalanabilmesi için canlarını veren aziz şehitler için ne yapılsa az olduğunu söyledi.

Kendilerine düşen görevin şehitlerin isimlerini gelecek nesillere aktarmak ve emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak olduğunu dile getiren Kumartaşlı, "Her sene olduğu gibi bugün burada buruk bir bayramlaşma yaşıyoruz. Şehit ailelerimiz, arife günleri oğullarının mezarları başına gelip, onlarla bayramlaşıyor. Biz de onları burada yalnız bırakmamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Şehit Yakınları ve Gaziler Hava ve Polis Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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