Ağaç Dede Öğrencilere Fidan Sevgisini Aşılıyor

KAYSERİ'de 'Ağaç Dede' olarak bilinen ve bugüne kadar 1 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan Mustafa Göçer (69) doğa sevgisi üzerine seminer vermek için bir okula ilk kez 'Ağaç Dede' kıyafeti ile gitti. İlkokul öğrencilerinin alkışları eşliğinde sınıfa giren Göçer, "Çocuklarda görsel hafızayla canlandırmak için bir elbise yaptırmaya karar verdim" dedi.

Emekli antrenör ve teknisyen Mustafa Göçer, 7 yaşında babasında öğrendiği ağaç sevgisini tüm kente yayıyor. Göçer, kent genelinde ücretsiz olarak okullarda ağaç ve doğa sevgisi üzerine seminer ve konferanslar veriyor. Yürüyüş grupları ile dağlara fidan diken Mustafa Göçer, çevre temizliği de yapıyor. Göçer, doğaya duyduğu sevgisinden dolayı mahalle mahalle gezerek boş arazilere fidan dikiyor.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Kırsal bölgelere de meyve fidanları diken Mustafa Göçer, kış aylarında kentte yüksek bölgelere çıkarak, tohum saçıyor. Bugüne kadar Kayseri'de 1,5 milyona yakın fidan diken Mustafa Göçer, doğa sevgisi üzerine seminer vermek için Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Burhanettin Hanım Karamete İlkokulu'na ilk kez 'Ağaç Dede' kıyafeti ile gitti. İlkokul öğrencilerinin alkışları eşliğinde sınıfa giren Göçer, duygu dolu anlar yaşadı.

ÇOCUKLAR İÇİN ELBİSE DİKTİRDİ

Mustafa Göçer, "7 yaşımdan beri dağlarda fidan dikiyorum. Aynı zamanda eğitime de önem vermeye başladım. Son 15–20 yıldır okullara açıldım. Okullarda çok güzel karşılanıyordum. Ama çocuklarda görsel hafızayla canlandırmak için bir elbise yaptırmaya karar verdim. Elbiseyi de Kayseri'de Mezar Sanat Evi'ne yaptırdım. Ben de birtakım ilaveler yaptım. Çocuklardan nasıl tepki alacağımı çok merak ediyordum. Hilal Hoca ile telefonla konuştuk, 'Böyle bir elbise yaptırdım, çocukların tepkisini ölçebilir miyiz' dedim. O da 'Tabii ki' dedi. Kendisi zaten doğayı ve hayvanları seven bir insan. Beni okula davet etti. Okula geldim. Gerçekten de çocukların tepkisi çok güzeldi. Bu elbiseyi iyi ki yaptırmışım. Bu elbiseyi yapan Mezar Sanat Evi'ne ve beni bu okula davet eden başta çok değerli müdürümüz olmak üzere çok değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz de çok güzel bir özveri gösterdiler" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR İÇİN NE YAPSAK AZ'

Göçer, "Hemen hemen sabahtan beri bütün sınıflarda derse girdim. Hala da girmeye devam ediyorum. Çocukların tepkisi çok güzel. Çocuklara ormanı, doğayı, tohumu ve çeşitliliği anlatıyorum. Çocuklar çok mutlu oluyorlar. İçeri girdiğimde çocuklar çılgınlar gibi alkışladılar. Gelip bana sarıldılar, ayrılmak istemediler. Bunu ben her okulda yaşıyordum da bugün yine yaşadım; hem de çok daha iyi yaşadım. Çok mutlu oldum. Bunların hepsi benim çocuklarım. Gerçekten duygulandım, gözlerim doldu. Bu çocuklar için ne yapsak az. Gerçekten ormanları çoğaltmalıyız ve çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Çocuklar bana böyle tepki gösterince buna bir kez daha inandım" dedi.

'ORMAN SEFERBERLİĞİ BAŞLATMALIYIZ'

Bugüne kadar 1,5 milyona yakın fidan diktiğini de belirten Mustafa Göçer, şöyle konuştu: "Sanki hiç fidan dikmemişim de ilk fidanımı yarın dikecekmişim gibi hissediyorum. Her gün o heyecanla evden çıkıyorum. Diktiğim fidan sayısını ne söylesem doğru olmaz ama 50 bin civarında öğrenciye ulaştım. 19–20 köyde, 10 bin civarında köylüyle faaliyet yaptım. Tüm sosyal etkinlik grupları ile faaliyetler yaptım. 10'dan fazla şehirde faaliyetler yaptım. Vesile olduklarım, tohumdan ektiklerim, benim diktiklerim ve gruplarla diktiğim fidanlar sanırım yaklaşık 1-1,5 milyon civarında olmuştur. Orman seferberliği başlatmalıyız. Şehirlerin etrafını, şehir sakinleri ağaçlandırmalı. Şehir sakinlerini hareketlendirmeliyiz. Şehirlerin etrafı, orman olunca şehirler dağ ekosistemleri ile bütünlük sağlayacaktır. O zaman iklim değişecek, bitkisel ısı aralığı oluşacak, yağmurlar düzene girecek, heyelanlar ve afetler olmayacak, gıda çoğalacak, tarım güçlenecektir. Tarım güçlenince de oradan sağlanacak sürdürülebilir sermaye ile sanayi ve teknoloji gelişecektir. Onun için her şeyi pozitif bilimlerden temel alarak ormanları güçlendirmek için önce şehirleri hareketlendirmeye çalışmalıyız. Her şehir kendi etrafını orman yapmalıdır."

'ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİKTİ'

Burhanettin Hanım Karamete İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Hilal Akca ise "Ortak bir arkadaşımız vardı. Mustafa Bey ile yollarımız kesişti, iyi ki de kesişti. Öncelikle Mustafa Hoca geldi ve kendini tanıttı. Yaptığı etkinlikleri çocuklarla paylaştı. Çocukları da gönüllü olması için teşvik etti. Mustafa hocamızın bugün giydiği kıyafet çok dikkat çekici bir kıyafetti. Özellikle 1'inci sınıf öğrencileri 'Ağaç Dede geldi, Ağaç Amca geldi' şeklinde tepkilerde bulundular. Çok güzel bir etkinlik oldu. Mustafa Bey'e çocuklar tarafından yapılan karşılamada biz de çok duygulandık. Çocuklar da çok duygulandı. Daha önce okulumuza bu şekilde bir etkinlik yapılmamıştı, bu yüzden de çok mutluyuz. Öncülük ettiğim için ben de aynı şekilde çok mutluyum. O yüzden Mustafa Hoca'ya tekrardan teşekkür ediyorum. Sabah 'Ağaç Dede'yi gördüklerinde alkışlarla karşıladılar ve çok güzel tepkiler verdiler. Biz de bu yüzden çok mutluyuz" dedi.