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AGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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AGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Konyaaltı ilçesinde program düzenledi. AGC Başkanı İdris Taş, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve kentte görev yapan gazetecilerin katıldığı programda, Taş basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Taş, gazetecilerin haklarını en iyi şekilde alması için meslek yasasının acilen çıkması gerektiğini belirtti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise basının demokrasinin en güçlü unsurlarından biri olduğunu ifade etti ve Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda dünya ülkeleri arasında alt sıralarda olduğunu vurguladı.

AGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 12:29,
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Konyaaltı ilçesindeki Hayat Park'ta düzenlenen programa AGC Başkanı İdris Taş, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

Programda konuşan Başkan Taş, basının demokrasinin temel taşlarından olduğunu söyledi.

Bir ülkenin gelişmişliğinin göstergelerinden birinin medyanın gücü olduğunu belirten Taş, daha önceleri bayram olarak kutlanan 10 Ocak tarihlerinin artık mücadele günü olarak kutlandığını ifade etti.

Taş, gazetecilerin işlerini fedakarca, özveriyle yaptığını ve bunun karşılığında haklarını en iyi şekilde alması gerektiğini vurguladı.

Türk basının hala meslek yasasının olmadığına işaret eden Taş, "Meslek yasası olmadığı için eğitimine, deneyimine bakılmaksızın bazı kişiler 'gazeteciyim' diye ortada dolaşıyor. Gazetecilik meslek yasasının acilen çıkması gerekiyor. Bununla ilgili hem AGC hem de diğer çatı örgütlerle çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Taş, medyanın ekonomik anlamda zor günler yaşadığını kaydetti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise basının demokrasinin en güçlü unsurlarından olduğunu dile getirdi. Haber alma özgürlüğünün önemine dikkati çeken Esen, basın özgürlüğü anlamında Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında alt sıralarda olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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