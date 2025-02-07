AGD'den Trump'a Protesto

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarını, bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Türk ve Filistin bayraklarıyla ABD konsolosluk binasının önüne gelen grup, "Kes sesini Trump" yazılı pankart açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin arından AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu grup adına açıklama yaptı.

Yaroğlu, "Bugün burada ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile alakalı yaptığı küstahça açıklamalar üzerine toplandık. Trump diyor ki 'Gazze'yi Gazellilerden arındıracağız ve onları göç etmeye mecbur bırakacağız.' Belki bu sözler üzerine çok şeyler söylenir ama biz çok uzun cümleler sarf etmedik. Sadece 'Kes sesini Trump.' dedik." diye konuştu.

Gazze'nin bir İslam toprağı, Gazzelilerin de Mescid-i Aksa'nın muhafızları olduğunu tekrar dile getirmek için buluştuklarını belirten Yaroğlu, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa'mızı işgal altından kurtarmak üzere tüm Ümmet-i Muhammedi uyandırmak için yapılan bir feda eylemi olan Aksa Tufanı'ndan neredeyse 1,5 yıla yakın süre geçti. Gazze halkı tek vücut halinde Aksa Tufanı'nı sahiplendi. 1,5 yıldır bu kadar bombardımana, Gazze şehrinin neredeyse haritadan silinmiş olmasına rağmen tüm Gazzeliler Filistin direnişinin arkasında durmaya devam etti. Trump'a şunu hatırlatıyoruz. Siz Gazze halkını ölümle, bombardımanla tehdit edemezsiniz. Çünkü Gazzeliler o toprakları asla terk etmez."

Grup, Gazzeliler için dua ettikten sonra dağıldı.