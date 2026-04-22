AgeSA CIO’su Fahri Arkan: Sigortada dijital dönüşüm hızlandı - Son Dakika
AgeSA CIO’su Fahri Arkan: Sigortada dijital dönüşüm hızlandı

AgeSA CIO’su Fahri Arkan: Sigortada dijital dönüşüm hızlandı
22.04.2026 11:21
AgeSA CIO’su Fahri Arkan: Sigortada dijital dönüşüm hızlandı
İstanbul'da düzenlenen 2026 Bankasürans Zirvesi'nde Haberler.com mikrofonuna konuşan AgeSA CIO'su Fahri Arkan, sigorta sektöründe pandemi sonrası hızlanan dijital dönüşümde yapay zeka ve veri teknolojilerinin belirleyici rol oynadığını söyledi.

İstanbul, bankacılık ve sigortacılık sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getiren 2026 Türkiye Bankasürans Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. “Bankasürans’ta Reach4 Dönemi Başlıyor! ‘Akıllı Büyüme Stratejisi’” temasıyla Radisson Collection Hotel Vadistanbul’da düzenlenen zirvede, sektörün geleceği ve dönüşüm süreci masaya yatırıldı.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZLANDI"

Zirve kapsamında Haberler.com mikrofonuna konuşan AgeSA CIO’su Fahri Arkan, sigorta sektöründeki dijitalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bankacılık ve sigorta sektörlerinin iç içe ilerlediğine dikkat çeken Arkan, sigorta tarafının son dönemde bankacılıktaki gelişmeleri yakalama konusunda önemli bir ivme kazandığını ifade etti.

Arkan, özellikle pandemi sonrası dönemde sektörde gözle görülür bir ilerleme yaşandığını belirterek, “Son 4 yılda sigorta sektörü bu konuda çok ileri gitti, ciddi bir gelişim gösterdi. Gidişatı ve yapılan yatırımları olumlu buluyorum” dedi.

YAPAY ZEKA VE VERİ ETKİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Dijital dönüşümde yapay zekanın etkisine de değinen Arkan, veri ve AI teknolojilerinin sektördeki değişimi hızlandırdığını vurguladı. Arkan, “AI’ın katkısıyla hem veri hem de yapay zeka tarafında dijitalleşme daha da hızlandı. Sürecin başarılı ilerlediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Son Dakika Güncel AgeSA CIO’su Fahri Arkan: Sigortada dijital dönüşüm hızlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: AgeSA CIO’su Fahri Arkan: Sigortada dijital dönüşüm hızlandı - Son Dakika
