AGIBOT\'tan Avustralya\'da Konferans

MELBOURNE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çinli somutlaştırılmış yapay zeka şirketi AGIBOT, cuma günü Melbourne'de Avustralya ve Yeni Zelanda'daki iş ortaklarını bir araya getiren bir konferans düzenledi.

Yerel ortaklarıyla birlikte robot hizmeti (RaaS) modelini tanıtan şirket, madencilik, ticari temizlik ve tesis yönetimi, araştırma ve eğitim ile kültürel eğlence alanlarına yönelik yerelleştirilmiş çözümler de sunuldu.