AGIBOT'tan Avustralya'da Konferans - Son Dakika
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AGIBOT'tan Avustralya'da Konferans

AGIBOT\'tan Avustralya\'da Konferans
18.07.2026 16:51
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AGIBOT, Melbourne'de yerel ortaklarla robot hizmetlerini tanıttığı bir konferans düzenledi.

MELBOURNE, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çinli somutlaştırılmış yapay zeka şirketi AGIBOT, cuma günü Melbourne'de Avustralya ve Yeni Zelanda'daki iş ortaklarını bir araya getiren bir konferans düzenledi.

Yerel ortaklarıyla birlikte robot hizmeti (RaaS) modelini tanıtan şirket, madencilik, ticari temizlik ve tesis yönetimi, araştırma ve eğitim ile kültürel eğlence alanlarına yönelik yerelleştirilmiş çözümler de sunuldu.

Kaynak: Xinhua

Avustralya, Konferans, Melbourne, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AGIBOT'tan Avustralya'da Konferans - Son Dakika

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