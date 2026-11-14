Ağıralioğlu, Fatih\'te muhtarlarla buluşup belediyelerde temsil verilmesini istedi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Seçim geliyor, sandık geliyor! Sandıklarda emanetimizi alacağız. Sandık, sessiz bir çoğunluğun fırtınasına dönmek üzeredir. 2002'ye benziyor şartlar. 2002'deki gibi sandıkları patlatacak bir dip dalga geliyor" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Fatih'te muhtarlarla buluştu.

Muhtarların zor koşullarda çalıştığını, görev tanımlarının yapılmadığını belirten Ağıralioğlu, "Hiç değilse muhtarların seçimle geldikleri ve millet iradesinin en küçük birimi oldukları için belediyelerde temsili sağlanmalıdır. Belediyelerde muhtarlarımıza temsil imkanı verilmelidir" diye konuştu.

Muhtarların, seçildikleri yerin sorunlarını yerelde konuşabilme imkanına sahip olması gerektiğini de ifade eden Ağıralioğlu, sorunla çözümü buluşturabilmek için seçimle aldıkları yetkiyi doğru kullanmalarının sağlanmasını istedi.

Yavuz Ağıralioğlu, "Aksi halde bu muhtarlar sizin evrak çekeceğiniz mi? Durduk yere muhtarlarınızı hedef tahtası haline getiriyorsunuz. Hesaplarına haciz gelen gidip muhtarın karşısına dikiliyor, 'sen bana bu cezayı niye getirmedin, niye göndermedin, niye haberim olmadı?' O yüzden bunları düzenlemeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"FAKİRLİK ZAMANI MİLLET SİYASETÇİYE KIZAR"

Ağıralioğlu, siyasetin bu kadar tek elde toplandığı, bir iktidar kudretiyle buluştuğu zamanlarda, particiliğin zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasette bu kadar güç, kudret bir kişinin elinde kaldı mı, o artık 'benim' duygusu oluşturur. Yozlaşmayı, bozulmayı, nobranlığı o oluşturur. Bir de kendini devlet zanneden bir siyasi üslupsuzluk var. Bu üslupsuzluğun millete yaşattığı bir kaygı var, insanlar korkuyorlar. İktidardan herkesin korktuğu bir eşik oluşmuşsa siyaset daha zor oluyor. Fakirlik zamanı millet siyasete, siyasetçiye kızıyor."

"MİLLET TORPİLE, RÜŞVETE, YOLSUÇLUĞA KIZIYOR"

Siyasetin ilkesizlikle yürüdüğünü, ilkesizliğin, siyasetin şu ara en çok suçlandığı mesele haline geldiğini söyleyen YAvuz Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Toplumda siyasetçilere güvenilmez diye bir duygu var. Bizim hissemize ise ilkeli siyaset yapmak düştü. Ben memleketin neye kızdığını gördüm, millet torpile kızıyor, rüşvete kızıyor, yolsuzluğa kızıyor, kibre kızıyor. Burada ben itiraz edeceğim. Bunlara razı değilim. Milletime diyeceğim ki 'Ben size yaşatılan, size dayatılan ve kaderinizmiş gibi sunulan bu sorunlara razı değilim, itiraz ediyorum.' Sonra bu itiraz ettiğimizin yerine neyi ikame edeceğimizi anlatacağım.

"FON REZALETİNDE MİLYARLARCA DOLARIMIZ ÇALINDI"

Fon rezaletinde milyarlarca dolarımız çalınıyor. 'Cumhurbaşkanımız çok kızgın' diyorlar. Cumhurbaşkanımız, 'öyle adamlar var ben de şaşırdım, hiç yakıştıramadım' diyor. Kime konduruyordun bunu? Bari kondurduklarını açıkla. Birileri 'Mustafa Sarıgül'e bakın' diyor. Birileri diyor ki 'Siz fonculara bakın!' 'Siz kötüsünüz, biz daha kötüyüz' yarışına, böyle bir tartışmaya ben girmiyorum. Biz bu sistemi düzelteceğiz.

Siz, size oy verenlere iş vermek değil, size oy vermeyenlerin de işine aşına kavuşmasını sağlamak zorunda olansınız. Başaramadığınız için, memlekette 86 milyonun partisi olmayı başaramadığınız için, partili partisiz ayrımının bizi yorduğu bu günlerde, biz yeniden yola çıkmaya karar verdik.

Biz particilik yapmayacağız, kimsiniz ki siz bizim ufkumuzda duruyorsunuz? Seçim geliyor, sandık geliyor! Sandıklarda emanetimizi alacağız. Sandık sessiz bir çoğunluğun fırtınasına dönmek üzeredir. 2002'ye benziyor şartlar. 2002'deki gibi sandıkları patlatacak bir dip dalga geliyor."