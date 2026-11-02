Ağıralioğlu'ndan farklı partilere oy veren seçmene çağrı: Bana güvenebilirsiniz, bu memleketi ayağa kaldıracağız - Son Dakika
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Ağıralioğlu'ndan farklı partilere oy veren seçmene çağrı: Bana güvenebilirsiniz, bu memleketi ayağa kaldıracağız

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Ağıralioğlu\'ndan farklı partilere oy veren seçmene çağrı: Bana güvenebilirsiniz, bu memleketi ayağa kaldıracağız
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, farklı siyasi partilere oy vermiş seçmene seslenerek, "Bana güvenebilirsiniz. Partiyle geçirilecek, parti kavgasıyla geçirecek bir günümüz yok; bu memleketi ayağa kaldıracağız" dedi.

(SAMSUN) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, farklı siyasi partilere oy vermiş seçmene seslenerek, "Bana güvenebilirsiniz. Partiyle geçirilecek, parti kavgasıyla geçirecek bir günümüz yok; bu memleketi ayağa kaldıracağız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, üç günlük Samsun programının ilk gününde STK temsilcileri, muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"MİLLETİMİZ DEDİ Kİ: BİZ BU SORUNLARDAN KURTULMAK İSTİYORUZ"

"İkinci yılımızı kutladık… İtirazla geçirdiğimiz iki yılımızın milletin kalbine düşürdüğü bir şey var: 'Kurtulmak istiyoruz.' Yani biz itiraz ediyoruz dedik, milletimiz de dedi ki: Biz bu bahsettiğimiz sorunlardan kurtulmak istiyoruz. Rüşvetten, yolsuzluktan, yoksulluktan kurtulmak istiyoruz. Adam arayarak yaşamaktan kurtulmak istiyoruz. Bize siyasetin parmak sallamasından kurtulmak istiyoruz. Partili partisiz ayrımından kurtulmak istiyoruz, hangi mezheptensin ayrımından kurtulmak istiyorsunuz. Çocuklarımızın katilleriyle görüşmenizden kurtulmak istiyoruz.

"BU DEVRANI KABUL EDEMİYORUZ"

'Terörsüz Türkiye' diye bir şey uydurdunuz, bir şeyi tercih ettiniz. Bu tercih ettiğiniz şeyin hesabını milletinize vereceksiniz. 42 yıldır şehit tabutları geliyor, ay yıldızlı al bayrağın içinde alıyoruz evlatlarımızı, sıvasız evlere gidiyor şehit tabutları. Sıvasız evlerin yiğit evlatları bize içinde huzur ile yaşanacak bir vatan bıraktılar diyorduk; çocuklarımızın 42 yıldır katiline ev yapıyorsunuz, villa yapıyorsunuz! Bunun hesabını milletimize vereceksiniz dedim. Dün açıklattılar Mithat Sancar'a. Öcalan çalışma konutuna geçmiş. Gördünüz mü? Bu devranı kabul edemiyoruz.

"SİZ NEYE DOYARSINIZ MESELA"

800 milyar dolar faiz ödedik; paramız varmış. Fonda dolandırılıyoruz, borsada yıkmaya uğraşıyorlar, yıkılmıyoruz. Bu kadar paramız 3-5 adamın cebine iniyor, yıkılmıyoruz, yine ayaktayız, Demek ki memlekette kaynak sorunu yok, kaynakların dağıtılma sorunu var. Bizim paramızı doymak bilmez 3-5 azgına kurban verdiğiniz için böyle oldu. Siyasette açlık sınırı açıklıyorlar. Türk yurdu burası, dünyanın en bereketli toprakları burası. Doğru yönetilirse 850 milyona bakar. Fakirlik, yoksulluk sınırı açıklıyorlar. Bu kriterleri utanç verici buluyorum. Türk yurdunda 'açlık sınırı' diye bir sınırda insanlar yaşayamaz, ayıptır. Açlık sınırı diye açıkladıkları rakam 48 bin lira. 28 bin lira asgari ücret veriyorsunuz; yani kendi ülkenizi açlık sınırının altında yaşamaya alıştırmışsınız. Fakirlik sınırı kaç lira? 115 bin lira. Bizim için açlık sınırı açıkladınız, biz zaten açıkladığınız rakamların altında yaşamaya alıştık; kendiniz için tokluk sınırını da açıklar mısınız? Siz neye doyarsınız mesela? Ne olunca doyarsınız? O yüzden siyasetin bugün en büyük mesuliyeti kendisi için tokluk sınırı açıklamaktır

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÇÖKMÜŞTÜR"

Kamuda lale dönemi var, herkes yiyor. Devletin malını yiyor, bu arada devletin malını yerken de sülale boyu yiyorlar. Böyle bir sürü insanın eşi, dostu, akrabası, oğlu, damadı bir sürü kişi konuşuluyor bu arada; bunların hepsi oluyor, bitiyor. Hala bize diyorlar ki: 'Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var ya, öyle bir sistemdir ki Allah'ın izniyle her şeyi çözecek...' Nasıl oluyor da paramızı, alın terimizi, hakkımızı, hukukumuzu koruyamıyor, hırsızdan henüz hesap soramıyor ama diyorlar ki: 'Çok iyi bir sistem.' Bu sistem çökmüştür.

"DİĞER PARTİLERE OY VERMİŞ SEÇMENLER BANA GÜVENEBİLİRSİNİZ"

AK Parti'ye oy vermiş 25 yıl... Tabii ki verecek, iyi olsun diye vermiş, memleket ayağa kalksın diye vermiş, arkalarında durmuş. Durmuş, durmuş da bakmış ki beğenilmiyor... AK Parti'ye oy veren seçmenin kalbinin sınırında duruyorum, bana güvenebilirsiniz. MHP'ye oy vermiş, 57 yıldır Ülkücü Hareket'in içinde durmuş; can vermiş, kan vermiş, zindan görmüş, zulüm görmüş, bir milim oynamamış ki vatanım felaket görmesin, devletim milletim ayakta kalsın diye Türk milliyetçiliği için her türlü bedeli ödemiş, hissesine hicran düşmüş, ülkesinin mürüvvetini görememiş... Herkesin kalbinin sınırında duruyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermiyorsanız ben kardeşinim, buradayım, hiç problem yok! Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in 103. yılı, 'Biz kurduk ikinci yüzyıl karnesini zayıf bulmuşlarız' diyorsanız... 'Bunu taşıyanlar olarak bu işi bu şekilde ortada bırakmanızdan kırgınız, dargınız' diyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş seçmen, cumhuriyetçi seçmen, ulusalcı seçmen; sınırında duruyorum, kalplerinin yanlarındayım, buradayım. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum: Partiyle geçirilecek, parti kavgasıyla geçirecek bir günümüz yok; bu memleketi ayağa kaldıracağız."

Kaynak: ANKA
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