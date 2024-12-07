AGİT'e Yeni Genel Sekreter Atandı

Güncel

VALETTA, 7 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 57 üyesi, eski Dışişleri Bakanı ve emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu yeni genel sekreter olarak atama kararı aldı.

Malta'da perşembe ve cuma günleri düzenlenen 31. AGİT Bakanlar Konseyi'nde üç düzey yetkili daha atandı. Bu üst pozisyonlar, adaylar konusunda uzlaşı olmaması yüzünden eylülden bu yana boştu.

Malta Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve AGİT'in mevcut dönem başkanı Ian Borg, "Bu atamalar, AGİT'in diyalog ve işbirliği platformu olarak oynadığı kritik rolü bir kez daha vurguluyor" dedi.

Sinirlioğlu da katılımcı devletler arasında "bir köprü ve kolaylaştırıcı" rolü oynama temennisini dile getirdi.

Ancak katılımcı devletler arasındaki derin görüş ayrılıkları, Malta'daki toplantının Ukrayna'da devam eden kriz konusunda somut bir ilerleme kaydetme ve AGİT'in bütçesi konusunda mutabakata varma konusunda başarısız olduğu anlamına geliyor.

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga da katıldı. Lavrov, 2022'de Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana bir Avrupa Birliği ülkesine ilk ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

Geçtiğimiz yıl Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılan Finlandiya'nın 1 Ocak 2025'ten itibaren bir yıllığına AGİT'e başkanlık etmesi bekleniyor.

1975 yılında kurulan AGİT, dünyanın en büyük güvenlik merkezli hükümetler arası kuruluşu. 57 üyesi arasında Avrupa, Kuzey ve Orta Asya ve Kuzey Amerika ülkelerinin yer aldığı örgüt, kuzey yarımkürenin büyük bölümünü kapsıyor. Merkezi Viyana'da bulunan AGİT, istikrar, barış ve demokrasiyi desteklemeyi amaçlıyor.