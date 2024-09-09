Ağrı'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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Ağrı'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen törende ilk ders zilini çaldı. Cumhuriyet İlkokulu'nda yapılan törene vali, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Programda şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Vali Koç, Ağrı'da yaklaşık 148 bin öğrencinin eğitime başladığını belirtti ve bu yılki temanın 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' olduğunu vurguladı.

09.09.2024 21:43
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Ağrı'da yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı

AĞRI - Ağrı Valisi Mustafa Koç, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen törenle ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, veliler ve öğrenciler katıldı. Program, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerler ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin ardından Vali Koç, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla öğrencilerle birlikte ilk zili çaldı ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Vali Koç, öğretmenlerle de bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Velilerle de bir süre sohbet eden Vali Koç, yaptığı konuşmada, Ağrı'da 1021 okulda, 7050 derslikte yaklaşık 9 bine yakın öğretmenle beraber 148 bin öğrencinin eğitim-öğretim yılına başladığını belirtti.

Vali Koç, "Bugün ülkemizin her yerinde olduğu gibi serhat şehrimiz Ağrı'da da 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini çalmanın heyecanını yaşıyoruz. Okullarımızı cıvıl cıvıl görmek bizi mutlu etti. Yavrularımızın heyecanından da onların da okullarını ve öğretmenlerini özlediğini gördük. Eşimle birlikte onların heyecanına ortak olalım, mutluluklarını paylaşalım diye bugün buradayız." ifadelerini kullandı.

Bu yılki ilk dersin teması olan " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi"nin önemine değinen Vali Koç, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından belirlenen bu temayla çocuklarımız, bağımsızlık ve vatan sevgisi gibi milli ve manevi değerlerimizi öğreniyorlar. Gelecekte güçlü ve büyük Türkiye'nin inşasında rol alacaklar ve bu temelleri oluşturacaklar." dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılı için velilere, öğrencilere, öğretmenlere, idarecilere ve eğitime gönül vermiş herkese kazasız belasız, başarılı bir eğitim-öğretim sezonu dilediğini belirten Vali Koç, "Biz her an onların yanında olacağız. Çocuklarımızın eğitim ve öğretimi için elimizden ne gelirse yapacağız. Hepimizin murad ettiği bir eğitim-öğretim sezonunu hep birlikte başarıyla geçirelim. Başarılar diliyorum herkese." şeklinde konuştu.

Daha sonra öğrencilere 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dersi "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla bir video izletildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika

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