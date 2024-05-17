Ağrı'da öğrenciler İsrail'in Gazze saldırılarını kefiyelere çizdi - Son Dakika
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Ağrı'da öğrenciler İsrail'in Gazze saldırılarını kefiyelere çizdi

Ağrı\'da öğrenciler İsrail\'in Gazze saldırılarını kefiyelere çizdi

Ağrı'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hafızalarda yer edinen acı dolu fotoğraf karelerini kefiyelere çizdi. Öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında basına yansıyan fotoğraf karelerini kefiyelere çizmek için çalışma başlattı. Sergiye gelenler, öğrencilerin bu anlamlı çalışmasını takdir etti.

17.05.2024 14:19
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Ağrı'da, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hafızalarda yer edinen acı dolu fotoğraf karelerini kefiyelere çizdi.

Gazze'de yaşanan saldırılara dikkati çekmek isteyen öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında basına yansıyan fotoğraf karelerini kefiyelere çizmek için çalışma başlattı.

Bölgede bir çok acı olaydan geriye kalan fotoğraf karelerini aylarca süren çalışmayla kefiyelere çizen öğrenciler, bu resimleri Ulu Camisi'nde cuma namazı öncesi sergiledi.

Vali Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile sergiyi gezdi.

Vali Koç, çalışmalarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için güzel bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kökrek, "Öğrencilerimiz, Gazze ve Filistin'deki İsrail'in zulmüne 'dur' demek ve dünyanın hiçbir yerinde bu tür zulümler olmasın diye basına yansımış fotoğrafları resmettiler. İnşallah, dünyanın her yerinde olduğu gibi Gazze ve Filistin'deki zulüm bir an önce biter, çocuklarımız güler. Olması gereken yerde sokaklarda ve okullarda olurlar. Bütün çocuklarımız gülerek eğlenerek bir dünyada yaşamayı hak ediyor." dedi.

Camiye gelen vatandaşlar da sergiyi ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da öğrenciler İsrail'in Gazze saldırılarını kefiyelere çizdi - Son Dakika

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