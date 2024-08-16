Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor

Geniş Video İzle

Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı, yılın her mevsimi kar ve buzullarıyla dağcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan bu görkemli dağ, zirvesindeki kalıcı kar ve buzullarıyla tırmanış sporcularına eşsiz bir deneyim sunuyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Ağrı Dağı, aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

16.08.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor

AĞRI - Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı, yılın her mevsimi kar ve buzullarıyla dağcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan bu görkemli dağ, zirvesindeki kalıcı kar ve buzullarıyla tırmanış sporcularına eşsiz bir deneyim sunuyor.

"Türkiye'nin çatısı" olarak anılan 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, yaz aylarında bile erimeyen buzullarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcıyı ağırlıyor. Profesyonel dağcıların aradığı tüm şartları bünyesinde barındıran dağ, zorlu tırmanış rotalarıyla dağcıları kendine çekiyor. Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme mezrasında hazırlıklarını tamamlayan dağcılar, eşyalarını atlara yükleyerek zorlu bir yürüyüşe başlıyor. 3200 metre rakımdaki ilk kamp alanına ulaşan dağcılar, burada yüksekliğe uyum sağlamak için dinleniyor. Ertesi gün ise 4200 metreye çıkarak ikinci kampı kuruyor. Gece boyunca soğuk hava ve fırtınaya göğüs geren dağcılar, sabahın ilk ışıklarıyla zirve yolculuğuna devam ediyor. Buzullar üzerinde ilerleyen dağcılar, zorlu bir mücadele sonrasında zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Ağrı Dağı, aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Dağın eşsiz manzaraları, fotoğraf karelerine yansıtılıyor.

Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor
Kaynak: İHA

Ermenistan, Ağrı Dağı, Nahçıvan, Türkiye, İran, Ağrı, kar, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
08:56 Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam İşte yeni fiyat tarifeleri Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifeleri
19:50 İlk vakayı doğruladılar Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı İlk vakayı doğruladılar! Maymun çiçeği virüsü Avrupa'ya sıçradı
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:48 Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova’ya transfer oluyor Atacağı imzayla paraya para demeyecek Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'ya transfer oluyor! Atacağı imzayla paraya para demeyecek
15:47 Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler
15:35 Mahmud Abbas’ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 10:16:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı, her mevsim dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement