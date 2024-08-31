Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı'nda Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı'nda Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Gerçekleştirdi

Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı\'nda Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Gerçekleştirdi

Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK'ın desteklediği bilimsel eğitim etkinlikleri, Ağrı Dağı'nın kuzeyinde bulunan Cehennem Vadisi'nde yapıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere anlatımlı derslerin yanı sıra Ağrı Dağı'nın farklı bölgelerinde uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca, Cehennem Vadisi'nde dağın coğrafi yapısı, tarihi ve bölgede yaşayan insanların kültürleriyle ilgili etkinlikler düzenlendi.

31.08.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK'ın desteklediği bilimsel eğitim etkinlikleri, Ağrı Dağı'nın kuzeyinde bulunan Cehennem Vadisi'nde yapıldı.

Etkinlik kapsamında yurdun farklı üniversitelerinden gelen lisans üstü öğrencilere, anlatımlı derslerden sonra Ağrı Dağı'nın farklı bölgeleri gezilerek burada uygulamalı eğitimler verildi.

Öğrencilere dersleri, Iğdır Üniversitesinin yürütücülüğünü yaptığı projede, Anadolu, Van Yüzüncü Yıl, İstanbul, ve Acıbadem üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri verdi.

Son olarak halk arasında Ahura Vadisi olarak da bilinen Cehennem Vadisi'ne gelen heyet, dağın coğrafi yapısı, tarihi ve bölgede yaşayan insanların kültürlerinin ele alındığı etkinliklerle etnografik yapıları da inceleyip yöre halkıyla vakit geçirdi.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Sevgi, geliştirdikleri TÜBİTAK projesiyle farklı bölümlerden öğrencileri Iğdır'da davet ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin bölgeyi etnografik yapıdan incelemek için bu çalışmaya katıldıklarını belirten Sevgi, "Bununla beraber Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen öğretim görevlileri ve akademisyenler de öğrencilere eşlik etti. İlk iki gün teorik olarak ders verildi, şu an ise arazideyiz. Tarihi Ahura köyünü ziyaret ettik, hikayesini dinledik. Etnografik yöntemde kültürel gruplar yerinde, zamanında, onlarla belli bir vakit geçirerek incelenir. Proje kapsamında da biz yerel halkla vakit geçirme imkanı bulduk, onları evlerinde, tarlalarında, hayvanlarının başlarında ziyaret ettik." dedi.

İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Topdemir Koçyiğit, bölgenin kültürel anlamında çok önemli bir alan olduğunu aktararak, "Burası coğrafi açıdan da önemli bir alan ve çok ciddi anlamda çalışmaların yapılmasının gerektiği bir alan olarak gördüm. Ben sosyal-antropoloğuyum, bu açıdan buranın çok değerli olduğunu düşünüyorum. TÜBİTAK'ın desteklediği bu proje ile birlikte bugün buradayız. Teorik eğitim alan öğrencilerimiz için böyle alanlar çok değerli, çünkü antropolojik alanda teorik eğitim yetmez, mutlaka uygulama alanlarında da bunları görmeleri gerekiyor. Burası da paleoantropoloji için çok değeri bir alan, mutlaka çalışmaların yapılıp buranın bilime kazandırılmasın gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi doktora öğrencisi ve coğrafya öğretmeni Seçil Çabuker ise şunları söyledi:

"Burası eskiden Ahura olarak bilinen şimdi ise Yenidoğan köyü. Burada açık havada ders alıyoruz. Derste öğrencilerime hep söylediğime şu an kendim de şahitlik etmiş olduğum, dersin sadece dört duvar ile çevrilmiş alanda değil de bütün doğada da olabileceğini kendimiz de gözlemlemiş olduk. Bölgeyi coğrafik açısından, fiziki özellikleri açısından da inceleme şansını buldum. Benim için çok keyif verici bir deneyim oldu."

Kaynak: AA

Iğdır Üniversitesi, Ağrı Dağı, Tübitak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı'nda Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
16:39 Mesut Özil, Ümraniyespor’un altyapısına ortak oldu Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu
16:34 Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı
16:30 Vincenzo Montella’dan büyük sürpriz A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 13:38:17. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı'nda Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement