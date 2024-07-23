Ağrı Dağı'nda tırmanış sırasında kaza: Hollandalı turist yaralandı, 2 dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda tırmanış sırasında kaza: Hollandalı turist yaralandı, 2 dağcı hayatını kaybetti

Ağrı Dağı\'nda tırmanış sırasında kaza: Hollandalı turist yaralandı, 2 dağcı hayatını kaybetti

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle geri dönen Hollandalı turist Usseb Karahalil, iniş sırasında ayağını kırarak yaralandı. Aynı grupta olan Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak ise dağda kayboldu ve hayatını kaybetti. Karahalil, yaşananları anlatırken büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

23.07.2024 19:37
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AĞRI Dağı'na zirve tırmanışı yaparken 5 bin metrede olumsuz hava koşulları nedeniyle ikiz çocukları Siirin ve Milan (21) Karahalil ile inişe geçen ve geçirdiği kazada ayağı 3 yerden kırılan Hollandalı turist Usseb Karahalil, Erzurum'da özel bir hastanede tedaviye alındı. Usseb Karahalil, birlikte tırmanış yaptığı grupta olan Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak'ın hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Onların hayatını kaybettiğini duyunca çocuklarım ve benim gözümüz yaşla doldu, içimiz yandı" dedi.

Hollanda'da yaşayan Usseb Karahalil, ikiz çocukları Siirin ve Milan ile Ağrı Dağı'na tırmanmak için Doğubayazıt'a geldi. Çeşitli kentlerden gelen 4 kişinin katılımıyla rehber eşliğinde 18 Temmuz'da dağa tırmanışa başlayan Usseb Karahalil ve çocukları 3 bin 200 metredeki kampa ulaştı. Keyifli bir tırmanışın ardından burada mola veren grup, ertesi gün 4 bin 200 rakımdaki kamp yerine vardı. Rahatsızlanan bir dağcının ayrılmasıyla sayıları 6'ya düşen grup, zorlu hava şartlarına rağmen tırmanışa devam etti.

5 BİN METREDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ

Cumartesi sabahı 5 bin metreye çıkan grubun rehberi hava şartlarının kötü olduğunu belirterek zirve yapmanın riskli olacağını bildirmesi üzerine Usseb Karahalil, çocuklarıyla birlikte geri dönme kararı aldı. Rehber eşliğinde inişe geçen Usseb Karahalil ve ikiz çocukları, bu sırada grupta bulunan dağcılardan Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak'ın dağda kaybolduğunu öğrenince rehberi onları bulması için geri gönderdi. Çocuklarıyla inişe devam eden Usseb Karahalil, bastığı küçük bir taşın kayması sonucu düşerek sol ayağı diz altında 3 ayrı yerden kırıldı. Dağdan indirilen Usseb Karahalil, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzurum'daki özel hastaneye getirildi.

İÇİMİZ YANDI

Hastanede tedavisi devam eden Usseb Karahalil, Hollanda'dan çocuklarıyla zirve yapmak amacıyla Ağrı'ya geldiklerini belirterek, "18 Temmuz'da neşeli olarak başladığımız tırmanışımız çok iyi gidiyordu. 4 bin 200 metrede yağmur etkiliydi. Tırmanışa devam ederek 5 bin metreye ulaştık. Burada göz gözü görmüyordu. Görüş mesafesi 1,5 metrenin altındaydı. Rehberimiz zirve yapmanın riskli olacağını söyledi. Bunun üzerine ben çocuklarımla geri dönmeye karar verdik. 4 bin 600 metreye geldiğimizde Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak'ın kaybolduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine rehbere 'biz buradan aşağı ineriz, kamp yeri görünüyor. Sen git onları bul' diyerek gönderdik. Biz inmeye devam ederken bastığım küçük bir taşın kayması sonucu düşerek ayağımı üç yerden kırdım" diye konuştu.

Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulakın hayatını kaybettikleri haberini alınca çocuklarıyla büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Usseb Karahalil, "İki arkadaşın ölümü bizi çok üzdü. Duyunca gözümüz yaşla doldu, içimiz yandı. Bizimle beraber tırmanışa başlamışlardı. Çocuklarım Türkçe bilmediği için Dilek Hanım onlarla İngilizce konuşuyor, sohbet ediyordu. Tırmanış çok kısa bir süre ama çok güçlü bağ kuruluyor. Çocuklarım çok kötü oldular" dedi.

Ağrı'ya ilk kez geldiğini ifade eden Usseb Karahalil, bir daha geleceğini ama sadece 3 bin 200 metredeki kampa kadar çıkacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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