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Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ağrı-Van kara yolu kontrollü olarak açıldı - Son Dakika
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Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ağrı-Van kara yolu kontrollü olarak açıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Ağrı-Van kara yolunun Çaldıran-Tendürek arası ulaşıma kapatıldı. Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yolda ulaşım, kontrollü sağlanmaya başlandı.

Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ağrı-Van kara yolu kontrollü olarak açıldı
24.01.2024 - 17:07,
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Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ağrı- Van kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Ağrı-Van kara yolunun Çaldıran-Tendürek arası ulaşıma kapatıldı.

Yolda kalan vatandaşlardan Ahmet Atilla, AA muhabirine, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Van'dan Kars'a giderken kar ve tipi nedeniyle yolun kapalı olduğunu gördük. Şu anda Karayolları ekiplerinin yolu açmasını bekliyoruz." dedi.

Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yolda ulaşım, kontrollü sağlanmaya başlandı.

Kaynak: AA
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