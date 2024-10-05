Ahıska Türkleri Elazığ\'da Piknikte Buluştu

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Ahıska Türkleri piknik şöleninde buluştu

ELAZIĞ - Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkü aileler, Cip Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen ' Piknik Şöleni' etkinliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ'a yerleştirilen Ahıska Türkleri için "Piknik Şöleni" etkinliği düzenlendi. Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerin, düzenlenen etkinlikle bir araya geldi. Cip Mesire Alanı'nda Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile Elazığ Belediyesince 'Elazığ Ahıska Türkü Gençler Buluşması' etkinliği renkli görüntülerine sahne oldu. Etkinliğe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, DATÜB Genel Başkan Sekreteri Fuat Uçar, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, DATÜB Kadın kolları Başkanı Refika Muhammedgil ile çok sayıda Ahıska Türkü katılım sağladı.

Açılış konuşması yapan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, " Allah, devletimize zeval vermesin. Devletimiz bu hizmeti bu mazlum Türk milleti, bizim için yaptı. Bir asırda üç defa sürgüne uğramış bir Türk toplumu. Adete her yere savrulmuş. 1944'te sırf Müslüman ve Türk toplumu olduğu için bu Türk toplumunun suçu ve günahı yokken yüzyıllardır yaşadıkları yerlerden sürdüler. Gittikleri ülkelerde yurt edinmeye başladılar. Biraz ayaklarının üzerine durmaya çalışırken 1989'da tekrar bir daha sürüldüler. Allah başta cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımızdan, Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden, Göç İdaresi Başkanlığından, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyesinden ve diğer bütün kurumlarımızdan razı olsun" dedi.

Ahıska'nın yaşadığı dramı yakından dinlemiş biri olduğunu ifade eden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, " Ahıska'dan gelmiş olan arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla da bu yaşanmış olan büyük dram aynı zamanda yitik topraklar bizim de en önemli yitiklerimizden birisi oluyor. Sadece orası değil, onun dışından pek çok Türk coğrafyasında sıkıntılar yaşanıyor. Ama şükürler olsun ki, geldiğimiz noktada artık üç göçü yaşamış olan Ahıskalı kardeşlerimiz kendi vatanlarında cumhurbaşkanımızın riyasetinde, rehberliğinde ülkemizin adete Anadolu'nun yurt edinilmesinde kilit rol olan Ahlat'a yerleştirilecekler" şeklinde konuştu.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, " Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük bir devlet. Artık dünyanın her yerindeki önce soydaşlarımıza, kardeşlerimize ve diğer mazlumlara uzanan eli, uzanan bir yanı var. Hep beraber dünyadaki bütün zulümlerin, savaşların sona ermesi için mücadeleye devam edilecektir. Biz değerli Ahıskalı Türklerimizi, kardeşlerimizi, soydaşlarımızı zaten bizden bir olarak görüyoruz ve beraberiz" diye konuştu.