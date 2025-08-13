Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Şırnak adına mücadele eden Ahmet Enüştekin ikincilik elde etti.
Manisa'nın Kula ilçesinde 12-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 600 sporcu katıldı.
Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonasında Cizre Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Enüştekin rakiplerini yenerek ikinci oldu.
Son Dakika › Güncel › Ahmet Enüştekin Türkiye İkincisi - Son Dakika
