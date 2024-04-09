AİHM, İsviçre'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kaldığına karar verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İsviçre'nin, iklim değişikliğiyle mücadelede yeterli çabayı göstermediğine karar kıldı.
Yerel basında ve BBC'de yer alan haberlere göre, Strazburg'daki mahkeme, İsviçre hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çabalarının yetersiz olduğunu ve bunun kendilerini sıcak hava dalgalarında ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını savunan bir grup yaşlı İsviçreli kadının lehine karar verdi.
AİHM, İsviçre'nin sera gazı azaltım hedeflerini tutturamamasının insan hakları ihlallerine neden olduğuna ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterince çaba göstermediğine hükmetti.
Bu, mahkemenin iklim değişikliği konusunda verdiği ilk karar oldu. Öte yandan AİHM, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle açılan bir şikayet davasında ilk kez bir ülke aleyhinde karar aldı.
Bağlayıcı olan bu kararın, Avrupa'daki diğer ülkeler için de emsal teşkil edebileceği ifade ediliyor.
Davayı açan İsviçreli Climate Seniors isimli sivil toplum kuruluşu üyesi yaşlı kadınlar, ülkelerini etkileyen sıcak hava dalgaları sırasında evlerinden çıkamadıklarını ve buna bağlı bazı sağlık sorunları yaşadıklarını savunuyordu.
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