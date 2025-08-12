Aile Bakanı Göktaş: 'Aile Yılı'nda Türkiye Genelinde 8 Bin 394 Faaliyet Yapıldı - Son Dakika
Aile Bakanı Göktaş: 'Aile Yılı'nda Türkiye Genelinde 8 Bin 394 Faaliyet Yapıldı

12.08.2025 14:00
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile yanında aileyi güçlendirmek, risklere karşı korumak, aynı zamanda nüfus ve doğurganlık hızına yönelik ve yaşlanan nüfusa yönelik de çeşitli çalışmalarımız var. Aile Yılı'na özel Türkiye genelinde 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 50'si Karabük'te olmak üzere 8 bin 394 faaliyet Türkiye genelinde bugüne kadar gerçekleştirildi" dedi.

Karabük'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Bakan Göktaş, "Depremin hemen ardından ekiplerimizle bölgeye intikal ettik. Balıkesir'de 1087 vatandaşımıza 143 personelimizle sosyal destek sağladık. Depremden etkilenen illerimizde il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ediyoruz. Bakanlığımıza bağlı herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Balıkesir'de ayrıca Sosyal İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızda toplam 229 personel, 39 araçla vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dün de olduğu gibi bugün de yanındayız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden korusun" dedi.

'AİLE YILINDA TÜRKİYE GENELİNDE 8 BİN 394 FAALİYET YAPILDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yılı 'Aile Yılı' ilan ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Aile yanında aileyi güçlendirmek, risklere karşı korumak, aynı zamanda nüfus ve doğurganlık hızına yönelik ve yaşlanan nüfusa yönelik de çeşitli çalışmalarımız var. Aile Yılı'na özel Türkiye genelinde 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 50'si Karabük'te olmak üzere 8 bin 394 faaliyet Türkiye genelinde bugüne kadar gerçekleştirildi. Ayrıca Aile Yılı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız 81 il için çeşitli müjdeler de sundu. Bunlardan birincisi Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yaygınlaştırılması, ikincisi de doğum desteklerimizi güçlendirmek oldu. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımları ile bugüne kadar toplam 299 bin 421 annenin hesabına ödemelerini yaptık. Böylece bugüne kadar 2 milyar 555 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk" diye konuştu.

Bakan Göktaş, programı kapsamında Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden faydalanan Fatmanur Satuk-Yasin Özdal çiftinin nikah törenine katılacak.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

