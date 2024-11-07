Aile Hekimliği Önergesi Reddedildi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi'nin aile hekimlerinin 3 gündür iş bırakma eylemi yaptığı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne ilişkin araştırma önergesi, AKP- MHP oylarıyla reddedildi. Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Bu, biten bir sistemin ürünüdür. Bu bakanının istifa etmesi gerekiyor" dedi. CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise "Zaten güvencesiz çalıştığını düşündüğümüz aile hekimleri daha da güvencesiz ve keyfiyete dayalı bir yönetmelikle karşı karşıya" diye konuştu.

Saadet Partisi'nin Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi AKP- MHP oylarıyla reddedildi.

"Hekim tehdit altında kalacak, şiddete maruz kalacak"

Önergenin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap şunları söyledi:

" Türkiye'de hiçbir kamu çalışanı bu şekilde bir performans değerlendirmesiyle karşı karşıya değil. Milletvekilleri de dahil... Bu yönetmeliğe göre hastaya istediği ilacı yazmadığı zaman hekim tehdit altında kalacak, şiddete maruz kalacak. Hekimle hasta karşı karşıya gelecek. Lohusa kontrolünde yüzde 98 performans istiyorlar. Lohusa bizde 40'ı çıkmadan dışarıya çıkmaz, kontrolleri de hastanede yapılır. Burada da zulüm yapıyorsunuz. Ne kadar çok şikayet alırsanız maaş o kadar düşecek. İşe geç kaldığınız zaman sözleşmeniz feshedilebiliyor. Türkiye'de hiçbir kamu personeli işe geç geldiği için feshedilmez. 12 gün üzerinde izne çıktığında maaşı kesiliyor. Bu, biten bir sistemin ürünüdür. Bu bakanının istifa etmesi gerekiyor."

"Bunlar aslen Sağlık Bakanının işidir"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman şunları söyledi:

"Zaten güvencesiz çalıştığını düşündüğümüz aile hekimleri daha da güvencesiz ve keyfiyete dayalı bir yönetmelikle karşı karşıya. Aile hekiminin sözleşmesi gebelik, lohusalık, bebek ve çocuk izlemleri, bağışıklama, kronik hastalık ve kanser taraması kapsamında bakanlıkça belirlenecek, hedef puana erişirse onaylanacak. Hangi kriterlere dayanarak hesaplandığı belli olmayan hedef puan dayatması zaten başlı başına güvencesiz çalışmanın bir belgesidir. İhalesini yapıp da alamadığınız temel aşıların bulunamaması nedeniyle yapılamayan bağışıklamada hedef puanın tutmamasının sorumlusu Sağlık Bakanı mı aile hekimi mı? Vatandaşlar yılda 4.9 kez birinci basamak sağlık hizmetlerine geliyor. Bunun büyük bir kısmını yaşlı nüfus oluşturuyor. Dolayısıyla yaşlıya verdiğiniz önem ortada. Bu yönetmelik bir disiplin yönetmeliği. Her türlü verilecek ceza sayısı yazılmış. Sağlık Bakanı adeta kendi yapması gereken işlerin sorumluluğunu aile hekimlerine yüklemiş. Bu işler verilecek cezalarla değil basamaklandırma, sağlık okuryazarlığını arttırma, gereksiz ve fazla ilaç kullanımı ile bilinçlendirme ile sistem kurma işidir. Aslen Sağlık Bakanı'nın işidir."