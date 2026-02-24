Aile Ortamının Çocuk Suçları Üzerindeki Rolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile Ortamının Çocuk Suçları Üzerindeki Rolü

Aile Ortamının Çocuk Suçları Üzerindeki Rolü
24.02.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Karagüzel, sağlıklı aile ortamının çocukları suçtan koruduğunu vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel, "Kuralların açık, net ve öngörülebilir olduğu, çocuğun sınırları bildiği ancak aynı zamanda anne babanın ilgi ve sevgisinin olduğu aile ortamı oluşturmak önemli." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Prof. Dr. Karagüzel'in çocukların suçtan korunmasında ailenin belirleyici rolüne ilişkin görüşlerine yer verildi.

Çocukları suça iten ya da koruyan çevresel faktörler arasında ailenin yer alabildiğini, bu etkinin ele alındığı birçok çalışmanın bulunduğunu dile getiren Karagüzel, aileyle ilgili değişkenlerin süreç üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi ve müdahale edilebilecek alanların araştırılması gerektiğini ifade etti.

Ailenin yapısal özellikleri, işlevlerini yerine getirip getiremediği, çocuğa sıcak ve tutarlı bir ortam sunup sunamadığının önemli unsurlar olduğuna dikkati çeken Karagüzel, çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanma düzeyinin de belirleyici olduğunu aktardı.

Karagüzel, ekonomik zorlukların bu ihtiyaçların karşılanmasını güçleştirebileceğini dile getirerek, "Beslenme, barınma ve ısınma gibi temel gereksinimler de sorunlara yol açabilir. Bunlar çocuk üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Genel olarak ailenin dağınık olmaması, huzurlu ve tutarlı bir ortam sunması çocuk açısından önemli." diye konuştu.

Ebeveyn tutumlarının çocuk davranışları üzerinde önemli bir belirleyici olduğunu vurgulayan Karagüzel, aşırı katı ve kuralcı bir aile yapısının, çocuğun suç davranışına yönelme riskini artırabileceğini ifade etti.

"Çocuğun ilk sosyalleştiği alan aile"

Prof. Dr. Karagüzel, sınırların ve kuralların yeterince belirlenmediği, aşırı hoşgörülü ve denetimsiz tutumun da bir tür ihmal olarak değerlendirilebileceğine işaret ederek, bu durumun çocukta davranış sorunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

Ailede suç işleyen bireylerin bulunmasının önemli bir faktör olduğunu anlatan Karagüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğun ilk sosyalleştiği alan aile. Dolayısıyla çocuk, aile içindeki ebeveynlerin ve kardeşlerin birbirine nasıl davrandığını, sorunlar karşısında nasıl tepki verdiklerini gözlemler. Ayrıca ebeveynin dış dünyayla ilişkilerini ve davranışlarını da yakından izler. Eğer aile içinde şiddet gibi olumsuz davranışlar sergileniyorsa, çocuk buna doğrudan maruz kalmasa bile tanık olabilir ve bu tür bir ortam onun davranışlarını etkileyebilir."

Karagüzel, çocuğun olumsuz medya içeriklerine, filmlere veya diğer araçlara denetimsiz erişiminin de bir etken olabileceğini belirterek, "Çocuğun aileye yakınlık hissetmesi gerekir. Bunu sağlayabilmek için aile ortamının sıcak, şefkatli ve sevgi dolu olması önemlidir. Bu noktada aile eğitimi ön plana çıkıyor. Yani ebeveynlerin çocuğa nasıl davranacaklarını bilinçli olarak belirlemeleri gerekir." diye konuştu.

Kuralların açık, net ve öngörülebilir olduğu, çocuğun sınırları bildiği ancak aynı zamanda anne babanın ilgi ve sevgisinin olduğu aile ortamı oluşturmanın önemli olduğuna dikkati çeken Karagüzel, "İkinci aşamada çocuğu denetlemek önemli. Üçüncüsü de mutlaka çocuğun eğitiminin desteklenmesi gerekiyor çünkü suç işleyen çocukların büyük kısmında okul terkleri var." dedi.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Güncel, Bilim, Çocuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Ortamının Çocuk Suçları Üzerindeki Rolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti

11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:10
Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:03:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Aile Ortamının Çocuk Suçları Üzerindeki Rolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.