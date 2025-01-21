Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu - Son Dakika
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Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aile Yılı" dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırılması müjdesini verdiği 13 Ocak'tan bugüne fona 17 bin 192 çift başvurdu.

21.01.2025 12:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aile Yılı" dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırılması müjdesini verdiği 13 Ocak'tan bugüne fona 17 bin 192 çift başvurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.

Aynı zamanda çiftlere, evlilik öncesi ve sonrası eğitimle danışmanlık hizmetleri de sağlanıyor.

En çok başvuru İstanbul'dan yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz." müjdesini vermişti.

Fonun ülke genelinde uygulanması kararının ardından evlilik yolundaki çok sayıda çift faizsiz kredi desteğine başvurdu. Bu kapsamda, 13 Ocak'tan bugüne fona 17 bin 192 çift başvuruda bulundu.

Ayrıca söz konusu desteğe en çok başvuru sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara'dan geldi.

Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartları

Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

Evlilik yolundaki genç çiftler söz konusu fona "e-Devlet" ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 çift başvurdu - Son Dakika

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