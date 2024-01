AİLE ve Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Batman\'da açılışlar gerçekleştirdi

AİLE ve Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kadınlarımızın ekonomiye, üretime katılımlarına, sonuna kadar destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Kadın- erkek fırsat eşitliğini artırarak, başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızla başarı hikayeleri yazacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dinamik, kapsayıcı ve proaktif bir yaklaşımla sosyal hizmetler alanında yenilikçi programlar ve projeler geliştiriyoruz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temaslarda bulunmak ve açılış gerçekleştirmek üzere Batman'a geldi. Batman Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Göktaş, Vali Ekrem Canalp'tan kentte yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti il binasına geçerek partilerle bir araya geldi. Ziyaretlerinin ardından Necat Nasıroğlu Külliyesi içerisinde açılan il ve ilçelerdeki kadın kooperatiflerinin stantlarını gezen Bakan Göktaş, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Biz büyük bir aileyiz' programına katıldı. Ardından park ve aşevi açılışını gerçekleştiren Bakan Göktaş, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursundaki kadınlarla birlikte filografi yaptı. Bakan Göktaş'a ziyaretlerinde Vali Ekrem Canalp, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Teşkilatı, kurum ve kuruluş amirleri ile kadın kooperatifleri ve vatandaşlar katıldı.

'YENİ YILDA DA KİMSEYİ ARKADA BIRAKMADAN YÜRÜYECEĞİZ'

Necat Nasıroğlu Külliyesi içinde bulunan Hatice Nasıroğlu Konferans salonunda düzenlenen 'Biz büyük bir aileyiz' programında konuşan Bakan Göktaş, 2023'te zor süreçlerden geçildiğini belirterek, '2023'te yaşadıklarımız, gördüklerimiz, şahit olduklarımız milletçe birlik ve beraberlik içinde olmaya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kez daha her birimize gösterdi. Asrın felaketini birbirimize kenetlenerek atlattık. Yeni yılda da, yaralarımızı birlikte sarmaya ve kimseyi geride bırakmadan yürümeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak her zaman yinelediğimiz bir cümlemiz vardır; 'Biz, büyük bir aileyiz'. Her birimizin farklı tecrübesi, hikayesi ve fikirleri var. Bu farklılıklarımız bizi zenginleştirirken, daha da güçlü kılıyor. Dünya ve insanlık son yıllarda çok zorlu süreçlerden geçti. Salgınla mücadelenin ön saflarında yer alan ekipler olarak zor zamanlar atlattık, hepiniz şahitsiniz. Sonrasında 6 Şubat'ta asrın felaketi ile yüreklerimiz yandı. 6 Şubat depremlerinde gördük ki bakanlığımızın gurur kaynağı her bir çalışma arkadaşımız, üstün gayretiyle vatandaşımıza umut oldu, rehber oldu. Rabbim bu aziz millete bir daha böyle büyük afetler, felaketler yaşatmasın' dedi.

'KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİNİ ARTTIRARAK, BAŞARI HİKAYELERİ YAZACAĞIZ'

Kadın ve erkek eşitliğinin arttırılacağını ve başarı hikayelerinin yazılacağını belirten Bakan Göktaş, 'Kadınlarımızın ekonomiye, üretime katılımlarına, sonuna kadar destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Kadın erkek fırsat eşitliğini artırarak, başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızla başarı hikayeleri yazacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi topyekun güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalarımızla, etkin ve kapsayıcı politikalar üreterek tüm kesimlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama gayreti içindeyiz. Dinamik, kapsayıcı ve proaktif bir yaklaşımla sosyal hizmetler alanında yenilikçi programlar ve projeler geliştiriyoruz. Hizmetlerimizde önemli bir yer tutan ÇATOM ve ADEM kursiyerlerimizle de burada bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Karşılaştıkları tüm engellere rağmen, kursiyerlerimizin azimleri ve öğrenme istekleri tüm kadınlarımıza ilham veriyor. Her bir kursiyerimiz, yetenekleri ve potansiyelleriyle gerçekten hepimizi etkilediler. Aramızda şehit yakınlarımız ve gazilerimiz de var. Rabbimden tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlık diliyorum. Aybüke öğretmenimize de rahmet diliyorum ve inşallah bu topraklardan, Batman'dan nice Aybüke'ler çıkacağına söz veriyor musunuz İnşallah bir daha Aybüke gibi hikayeler yaşamayız. O bizlere ve nice Aybüke'lere vesile oldu. Nice Aybüke'lerin aslında tohumlarını attı' diye konuştu. (DHA)