Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bir gencin nikah davetine katılım sözü verdi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bir gencin nikah davetine katılım sözü verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bir gencin nikah davetine katılım sözü verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Alo 144 hattına gelen çağrıyı yanıtladı ve bir gencin nikah davetine katılım sözü verdi. Göktaş, genç kıza Aile ve Gençlik Fonu'ndaki çalışmaları anlattı ve evlilik kredisi hakkında bilgi verdi. Gerekli kriterleri sağlayan çiftlere ödemelerin yapıldığını belirten Göktaş, genç kızın ekim ayındaki nikahına katılım sözü de verdi.

14.08.2024 10:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Alo 144 hattına gelen çağrıyı yanıtladı, bir gencin nikah davetine katılım sözü verdi.

Göktaş, Aydın'daki ziyareti kapsamında, Köşk ilçesinde, Bakanlığa ait "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı"nın yer aldığı çağrı merkezinde incelemelerde bulundu.

Yurt geneline hizmet veren ve günlük ortalama 17 bin çağrının yanıtlandığı çağrı merkezinin çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Göktaş, gelen bir çağrıyı da cevapladı.

Hatay Dörtyol'dan arayan Bahar adlı gencin kamuoyunda evlilik kredisi olarak bilinen uygulama hakkında bilgi almaya yönelik talebi üzerine Göktaş, genç kıza Aile ve Gençlik Fonu'ndaki çalışmaları anlattı.

Göktaş, konuşması sırasında genç kızın, "Gerçekten bakan mısınız?" demesi üzerine, kentteki incelemeleri sırasında çağrı merkezine geldiğini söyledi.

Aile ve Gençlik Fonu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu kapsamında hayata geçirildiğini belirten Göktaş, fon kapsamında başvurusu onaylanan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında kredi desteği sağladıklarını dile getirdi.

Yoğun ilgi gören projenin pilot uygulamasının deprem bölgesinde devam ettiğini aktaran Göktaş, telefondaki Bahar isimli gencin de kriterleri karşılaması durumunda projeden faydalanabileceğini söyledi.

Genç kıza fondan yararlanmak için gerekli kriterlere ilişkin bilgilendirme yapan Göktaş, gerekli kriterleri sağlayan, eğitim, danışmanlık hizmetlerine katılan ve resmi nikahı gerçekleşen çiftlere ödemelerinin yapıldığını anlattı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bahar'ın ekim ayındaki nikahına katılım sözü de vererek, "Evlilik yolunda atacağınız bu güzel adımda yanınızdayız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bir gencin nikah davetine katılım sözü verdi - Son Dakika

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